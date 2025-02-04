Ціни на яйця у США б’ють рекорди через пташиний грип

У США спостерігається рекордне зростання цін на яйця через поширення пташиного грипу, який знищив мільйони курей-несучок. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Як повідомляється, ціни на яйця в США б'ють рекорд за рекордом, оскільки пташиний грип поширюється країною, вбиваючи мільйони курей. Лоток великих яєць на Середньому Заході тепер коштує в середньому 7,08 доларів гуртом, що приблизно в сім разів більше за ціну всього два роки тому, згідно з даними Міністерства сільського господарства США .

За даними фермерської групи United Egg Producers, від початку спалаху у 2022 році загинуло близько 104 мільйонів кур-несучок, а з жовтня загинуло 29 мільйонів. Це призвело до дефіциту в продуктових магазинах, тоді як покупці просто продовжують купувати більше.

У Нью-Йорку ціни на яйця досягли $11,99 за лоток яєць від курей, які не утримуються в клітках, у Whole Foods Inc. Національний ритейлер встановив ліміт на купівлю трьох коробок яєць для покупців.

У Чикаго такі продуктові магазини, як Aldi, Fresh Thyme і Mariano's, мережа, що належить Kroger Co. обмежили покупки яєць двома коробками. Mariano's повісив на дверях оголошення, що вказують на брак яєць, хоча у Kroger немає загальнонаціонального ліміту на покупки.

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