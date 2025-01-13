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В Естонії заборонять утримання курей в клітках

В Естонії заборонять утримання курей в клітках

Київ • УНН

 • 21666 перегляди

З 2035 року в Естонії заборонять утримання курей в клітках, що вимагатиме від підприємств значних інвестицій. Виробникам доведеться витратити від 50 до 60 євро на одну курку для переобладнання птахівників.

Згідно з новими змінами в законодавстві, з 2035 року в Естонії буде заборонено утримувати курей в клітках. Це означає, що підприємці повинні будуть зробити значні інвестиції для переходу на альтернативні методи утримання птахів. Про це повідомляє ERR, передає УНН

Деталі

Згідно з даними Міністерства регіонального розвитку та сільського господарства країни, наразі 81% усіх курей естонських підприємств з виробництва яєць утримуються в клітках. Якщо з 2035 року в Естонії буде заборонено утримання курей в клітках, перехід на утримання курей в іншому варіанті вимагатиме від підприємств значних інвестицій – необхідно буде замінити все обладнання в птахівниках.

Керівник найбільшого естонського виробника яєць Dava Foods Аллан Тохвер сказав, що це також передбачає необхідність оновлення існуючих або будівництва нових.

"Це інвестиція, яка становить близько 50-60 євро на одну курку. Тобто, якщо у нас 300 000 курей, то для нашої компанії це буде близько 15 мільйонів євро. Це буде будівництво нових птахівників", – пояснив Тохвер.

Наразі в Dava Foods триває проєкт, у рамках якого існуючий птахівник намагаються адаптувати для утримання курей на підлозі, але це недешеве задоволення.

"Нічого не поробиш, ці старі птахівники вже амортизовані, їх потрібно оновлювати. Якщо хочеш покращити умови для птахів, це все одно вимагає великих сум, і тут не обійдешся кількома євро", – сказав він.

Третій за величиною виробник яєць в Естонії, компанія Linnu Talu OÜ, планує перенести своїх курей з кліток на підлогу в більшості випадків до 2027 року.

Наразі 38% птахів компанії утримуються в умовах вільного або підлогового утримання. Для цього компанії довелося відремонтувати два старі, зазвичай порожні, будинки, що в результаті коштувало близько 1,2 мільйона євро. Для інвестицій було необхідно взяти кредит та подати заявку на підтримку від PRIA.

Керівник бізнесу компанії Jarno Hermet сказав, що для переходу на утримання курей на підлозі планують і надалі ремонтувати існуючі будівлі. У такому випадку загальний обсяг інвестицій може скласти близько трьох мільйонів євро.

"Ми не змогли побудувати нові (птахівники). Інвестиції, як і були, залишаються дорогими для виробників. Сподіваємося, що нам вдасться замінити обладнання і знизити навантаження", – сказав він.

Такі інвестиції також впливають на ціну яєць, додав бізнес-менеджер Linnu Talu.

"Інвестиція сама по собі дорога, термін окупності довгий, і виробництво яєць від курей на підлозі та вільного вигулу теж дорожче. Там більші витрати на електроенергію, тому що потрібна більша вентиляція, вищі витрати на робочу силу, деякі яйця йдуть на витрати, а ще більші витрати на корм і воду, тому що птахи більше рухаються, а отже, споживають більше енергії", – пояснив він.

Міністр регіонального розвитку та сільського господарства Пірет Хартман сказала, що держава сподівається знайти можливості підтримати підприємства під час переходу на утримання курей на підлозі.

"Цього року незабаром відкриються різні інвестиції для виробників продуктів харчування. Уже зараз можна подати заявку на фінансування для здійснення інвестицій і підтримки цього переходу. А в наступний період ми обов'язково врахуємо це зміни, щоб підприємства отримали державну підтримку для реалізації цього перехідного етапу", – пояснила Хартман.

Нагадаємо

Понад 500 тварин із зоомагазину загинули внаслідок пожежі в торговому центрі в Далласі, США.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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