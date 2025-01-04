Понад 500 тварин загинули через пожежу в ТЦ у США 

Понад 500 тварин із зоомагазину загинули внаслідок пожежі в торговому центрі в Далласі, США. Собаки, коти і кури померли від вдихання диму. Про це пише Sky News із посиланням на місцеву владу, передає УНН.

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За даними влади, 579 тварин, більшість з яких були дрібними птахами, перебували в зоомагазині в Plaza Latina, де в п'ятницю сталася пожежа.

На приборкання пожежі знадобилось близько двох годин і 45 рятувальників, повідомив у своїй заяві речник пожежно-рятувальної служби Далласа Джейсон Еванс.

Хоча полум'я так і не досягло тварин, вони загинули від вдихання диму. Загинули сотні птахів, а також кури, хом'яки, дві собаки і два коти, додав пан Еванс.

Серез людей постраждалих немає.

Пожежа серйозно пошкодила конструкцію одноповерхового торгового центру і призвела до часткового обвалення даху.

Причина загорання з'ясовується.

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