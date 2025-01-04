Более 500 животных погибли из-за пожара в ТЦ в США
Киев • УНН
В результате пожара в торговом центре Plaza Latina в Далласе погибло 579 животных из-за задымления. Для тушения пожара, который повредил здание, понадобилось 45 спасателей и около двух часов.
Более 500 животных из зоомагазина погибли в результате пожара в торговом центре в Далласе, США. Собаки, коты и куры умерли от вдыхания дыма. Об этом пишет Sky News со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Детали
По данным властей, 579 животных, большинство из которых были мелкими птицами, находились в зоомагазине в Plaza Latina, где в пятницу произошел пожар.
На укрощение пожара понадобилось около двух часов и 45 спасателей, сообщил в своем заявлении представитель пожарно-спасательной службы Далласа Джейсон Эванс.
Хотя пламя так и не достигло животных, они погибли от вдыхания дыма. Погибли сотни птиц, а также куры, хомяки, две собаки и два кота, добавил господин Эванс.
Среди людей пострадавших нет.
Пожар серьезно повредил конструкцию одноэтажного торгового центра и привел к частичному обрушению крыши.
Причина возгорания выясняется.
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