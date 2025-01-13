В Эстонии запретят содержание кур в клетках

Согласно новым изменениям в законодательстве, с 2035 года в Эстонии будет запрещено содержать кур в клетках. Это означает, что предприниматели должны будут сделать значительные инвестиции для перехода на альтернативные методы содержания птиц. Об этом сообщает ERR, передает УНН.

Детали

Согласно данным Министерства регионального развития и сельского хозяйства страны, сейчас 81% всех кур эстонских предприятий по производству яиц содержатся в клетках. Если с 2035 года в Эстонии будет запрещено содержание кур в клетках, переход на содержание кур в другом варианте потребует от предприятий значительных инвестиций - необходимо будет заменить все оборудование в птичниках.

Руководитель крупнейшего эстонского производителя яиц Dava Foods Аллан Тохвер сказал, что это также предполагает необходимость обновления существующих или строительства новых.

"Это инвестиция, которая составляет около 50-60 евро на одну курицу. То есть, если у нас 300 000 кур, то для нашей компании это будет около 15 миллионов евро. Это будет строительство новых птицеводов", - пояснил Тохвер.

Сейчас в Dava Foods продолжается проект, в рамках которого существующий птичник пытаются адаптировать для содержания кур на полу, но это недешевое удовольствие.

"Ничего не поделаешь, эти старые птичники уже амортизированы, их нужно обновлять. Если хочешь улучшить условия для птиц, это все равно требует больших сумм, и здесь не обойдешься несколькими евро", - сказал он.

Третий по величине производитель яиц в Эстонии, компания Linnu Talu OÜ, планирует перенести своих кур из клеток на пол в большинстве случаев к 2027 году.

Сейчас 38% птиц компании содержатся в условиях свободного или напольного содержания. Для этого компании пришлось отремонтировать два старых, обычно пустые, дома, что в результате стоило около 1,2 миллиона евро. Для инвестиций было необходимо взять кредит и подать заявку на поддержку от PRIA.

Руководитель бизнеса компании Jarno Hermet сказал, что для перехода на содержание кур на полу планируют и в дальнейшем ремонтировать существующие здания. В таком случае общий объем инвестиций может составить около трех миллионов евро.

"Мы не смогли построить новые (птицефабрики). Инвестиции, как и были, остаются дорогими для производителей. Надеемся, что нам удастся заменить оборудование и снизить нагрузку", - сказал он.

Такие инвестиции также влияют на цену яиц, добавил бизнес-менеджер Linnu Talu.

"Инвестиция сама по себе дорогая, срок окупаемости долгий, и производство яиц от кур на полу и свободного выгула тоже дороже. Там большие затраты на электроэнергию, потому что нужна большая вентиляция, выше затраты на рабочую силу, некоторые яйца идут на расходы, а еще большие затраты на корм и воду, потому что птицы больше двигаются, а значит, потребляют больше энергии", - пояснил он.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман сказала, что государство надеется найти возможности поддержать предприятия при переходе на содержание кур на полу.

"В этом году вскоре откроются различные инвестиции для производителей продуктов питания. Уже сейчас можно подать заявку на финансирование для осуществления инвестиций и поддержки этого перехода. А в следующий период мы обязательно учтем это изменения, чтобы предприятия получили государственную поддержку для реализации этого переходного этапа", - пояснила Хартман.

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