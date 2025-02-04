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Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Киев  •  УНН

 • 6889 просмотра

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Цены на яйца в США выросли в 7 раз за два года из-за птичьего гриппа, уничтожившего 104 млн кур-несушек. Крупнейшие продуктовые сети вводят ограничения на покупку яиц из-за дефицита.

В США наблюдается рекордный рост цен на яйца из-за распространения птичьего гриппа, который уничтожил миллионы кур-несушек. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, цены на яйца в США бьют рекорд за рекордом, поскольку птичий грипп распространяется по стране, убивая миллионы кур. Лоток крупных яиц на Среднем Западе теперь стоит в среднем 7,08 долларов оптом, что примерно в семь раз больше цены всего два года назад, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

По данным фермерской группы United Egg Producers, с начала вспышки в 2022 году погибло около 104 миллионов кур-несушек, а с октября погибло 29 миллионов. Это привело к дефициту в продуктовых магазинах, тогда как покупатели просто продолжают покупать больше.

В Нью-Йорке цены на яйца достигли $11,99 за лоток яиц от кур, которые не содержатся в клетках, в Whole Foods Inc. Национальный ритейлер установил лимит на покупку трех коробок яиц для покупателей.

В Чикаго такие продуктовые магазины, как Aldi, Fresh Thyme и Mariano's, сеть, принадлежащая Kroger Co. ограничили покупки яиц двумя коробками. Mariano's повесил на дверях объявления, указывающие на нехватку яиц, хотя у Kroger нет общенационального лимита на покупки.

В Эстонии запретят содержание кур в клетках13.01.25, 15:20 • 21538 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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