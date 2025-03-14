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США звернулися до країн Європи щодо постачання яєць через дефіцит і рекордні ціни - Reuters

Київ • УНН

 • 22091 перегляди

Сполучені Штати звернулися до європейських країн з проханням збільшити експорт яєць через дефіцит і високі ціни. Причиною є пташиний грип, що знищив мільйони курей-несучок.

США звернулися до країн Європи щодо постачання яєць через дефіцит і рекордні ціни - Reuters

Сполучені Штати Америки звернулися до європейських країн, зокрема Данії, з проханням експортувати більше яєць на тлі зростання цін на продукт у державі та його дефіциту. Про із посиланням на лист міністерства сільського господарства США до Данської асоціації яєць Reuters, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що таке звернення США збігається в часі із запровадженням президентом Дональдом Трампом мит проти ЄС, а також його заявами про купівлю острова Гренландії, яка є автономною країною в складі Данії

Оптові ціни на яйця в США б’ють рекорди через стрімке поширення пташиного грипу серед курей-несучок, що скорочує постачання. Трамп обіцяв знизити ціни на яйця в перший день свого президентства, але ціни зросли на 59% порівняно з лютим минулого року, першому повному місяці його правління.

Так, американське міністерство сільського господарства наприкінці лютого надіслало запити до країн-виробників яєць із проханням надати інформацію про їхні можливості й готовності експортувати продукт на ринок США.

Ми все ще чекаємо на подальші вказівки від Вашингтона щодо наступних кроків, але чи є у вас оцінка кількості яєць, які можуть бути поставлені до Сполучених Штатів (за умови, що вони відповідають усім вимогам імпорту)

- йдеться в листі, надісланому Данській асоціації яєць.

Натомість в асоціації пообіцяли розглянути запит, але додали, що в Європі немає надлишку яєць.

Скрізь у глобальному масштабі є дефіцит яєць, тому що споживання зростає, і багато хто страждає від пташиного грипу

- підкреслили в повідомленні.

Нагадаємо

Ціни на яйця в США зросли в 7 разів за два роки через пташиний грип, що знищив 104 млн курей-несучок. Найбільші продуктові мережі вводять обмеження на купівлю яєць через дефіцит.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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