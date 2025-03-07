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Світові трейдери кави скорочують закупівлі через рекордне зростання цін

Київ • УНН

 • 20098 перегляди

Ціни на каву арабіка зросли на 70% за рік, що призвело до дефіциту на полицях магазинів. Трейдери та обсмажувальники скорочують закупівлі, очікуючи падіння цін на 30% до кінця року.

Світові трейдери кави скорочують закупівлі через рекордне зростання цін

Світові трейдери та обсмажувальники кави скорочують закупівлі до мінімуму через рекордне подорожчання зерен арабіки. За останній рік ціни на каву зросли на 70%, що спричинило проблеми в галузі та призвело до дефіциту товару на полицях супермаркетів. Про це повідомляє Investing, пише УНН.

Деталі 

Учасники щорічного з'їзду Національної асоціації кави США в Х'юстоні на цьому тижні заявили, що були шоковані 70% зростанням ф'ючерсів на каву сорту арабіка на біржі ICE, яка є орієнтиром для угод на ринку кави по всьому світу.

Ренан Чуейрі, генеральний директор ELCAFE CA в Еквадорі, сказав, що цього року виробник розчинної кави вперше не продав весь очікуваний річний обсяг виробництва до березня.

"Зазвичай ми вже розпродавали все, але поки що ми продали менше 30% продукції", - сказав він. "Велике зростання цін з'їдає грошовий потік клієнтів, у них немає грошей, щоб купити те, що їм потрібно".

Зростання цін на каву зумовлене зниженням виробництва у важливих регіонах вирощування кави, особливо в Бразилії, яка є провідним виробником, що власне і призвело до зменшення доступності зерен.

"Ніхто не хоче бути викритим, ніхто не купує з розрахунком на майбутні поставки, всі ледве зводять кінці з кінцями", - сказав один з брокерів з продажу кави.

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Згідно з нещодавнім опитуванням Reuters, ціни на каву сорту арабіка можуть впасти на 30% до кінця року, через те, що високі ціни стримують попит, а вже є ознаки, що вказують на багатий урожай в Бразилії наступного року.

Але поки ціни суттєво не впадуть, більшу частину кавової індустрії можуть чекати серйозні проблеми.

Генеральний директор великої компанії з обсмажування кави в США - найбільшому в світі ринку споживання кави - заявив, що деякі з його клієнтів не впевнені, що зможуть продовжувати вести бізнес.

"Вони не знають, чи зможуть продати свій продукт за новими цінами", - сказав він.

Генеральний директор сказав, що супермаркети і продуктові магазини чинили опір більш високим цінам, запитуваним обжарщиками. Переговори тривали довго, і в деяких роздрібних магазинах почав відчуватися дефіцит кави на полицях.

"Це був кошмар", - додав він.

Майкл фон Люерте, власник брокерської компанії MVLcoffee, заявив, що на ринку кави, особливо в частині торгівлі, може відбутися консолідація.

Він додав, що компанії з великим капіталом зможуть збільшити обсяги торгівлі в той час як інші постраждають через скорочення фінансування.

Сировинний трейдер Луїс Дрейфус заявив у своєму виступі на конференції, що площі посадок кави розширюються у відповідь на високі ціни.

Розширення відбулося в таких країнах, як Індія, Уганда, Ефіопія та Бразилія. Компанія вважає, що якщо Бразилії вдасться зібрати один великий урожай, то це в поєднанні з новими посівними площами може призвести до обвалу цін.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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