Учені виявили несподіваний зв'язок між часом вживання кави та здоров'ям

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Дослідження 40 000 дорослих показало, що ранкова кава знижує ризик смерті на 16% та серцево-судинних захворювань на 31%.

Люди, які п'ють каву вранці, отримують користь, яка не спостерігається для тих, хто п'є напій пізніше протягом дня, згідно з першим великим дослідженням користі для здоров'я напою у різний час, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Аналіз споживання кави більш ніж 40 000 дорослих показав, що у тих, хто п'є каву вранці, на 16% менше шансів померти від будь-якої причини і на 31% менше шансів померти від серцево-судинних захворювань протягом 10-річного періоду спостереження, ніж у тих, хто утримується від кави", - пише видання.

Але, як виявили дослідники, користь для здоров’я серця, імовірно, зникає для людей, які п'ють каву протягом дня, при цьому медичні записи не свідчать про значне зниження смертності серед тих, хто п’є її протягом дня, порівняно з тими, хто уникає кави, зазначає видання.

"Важливо не тільки те, чи ви п'єте каву, чи скільки ви п'єте, а й час доби, коли ви п'єте каву, - сказав професор Лу Ці, експерт з харчування та епідеміології в Університеті Тулейна в Новому Орлеані. - Зазвичай ми не даємо порад про час у наших рекомендаціях щодо харчування, але, можливо, нам варто подумати про це у майбутньому".

Дослідження ґрунтувалося на харчових звичках 40 725 дорослих, включаючи кількість споживаної кави та час її вживання, які взяли участь у Національному обстеженні здоров'я та харчування США у період з 1999 по 2018 рік. Близько 36% пили каву зранку, а 16% пили каву пізніше протягом дня.

Результати, опубліковані в European Heart Journal, були перевірені на невеликій групі із 1463 осіб, які заповнювали докладні тижневі щоденники харчування та пиття.

Дослідження, як пише видання, передбачає, що "ранкова порція кави корисніша для серця, ніж вечірня, але не пояснює, чому". "Одним із можливих пояснень є те, що вживання кави пізніше вдень може порушити циркадні ритми та рівень гормонів, таких як мелатонін. Це, своєю чергою, впливає на сон, запалення та артеріальний тиск, усі з яких можуть завдати шкоди здоров'ю серця".

У супровідній редакційній статті професор Томас Люшер, консультант-кардіолог із лікарень Royal Brompton і Harefield у Лондоні, зазначає, що багато тих, хто п’є протягом усього дня, погано сплять, додаючи, що кава, здається, пригнічує мелатонін, гормон, який важливий для засипання.

"Ефект значною мірою зумовлений кофеїном, але кава містить сотні інших біоактивних сполук, які впливають на нашу фізіологію. Дослідники кажуть, що деякі речовини в крові, які викликають запалення, часто досягають максимуму вранці, і їм можна протистояти протизапальними сполуками в ранковій каві", - пише видання.

"Це стосується як кави з кофеїном, так і кави без кофеїну", - вказують дослідники.

Ціни на еспресо в Україні: де випити каву найдорожче та найдешевше06.01.25, 09:13 • 28631 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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