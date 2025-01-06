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Ціни на еспресо в Україні: де випити каву найдорожче та найдешевше

Київ • УНН

 • 28631 перегляди

Середня ціна еспресо в Україні зросла на 11% і становить 31 грн за філіжанку. Найдорожча кава на Одещині - 40 грн, найдешевша на Хмельниччині та Сумщині - по 28 грн.

Еспресо в Україні знову подорожчало: у середньому у 2024 році за філіжанку кави потрібно було заплатити 31 грн, що на 11% дорожче, ніж у 2023 році, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.  

Деталі

Як повідомляється, 31 гривню сягнула середня ціна чашки еспресо в Україні у 2024 році. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році - 28 грн. Загалом еспресо подорожчало у 1,7 рази від початку повномасштабної війни.

Ціна на каву відрізняється у кожному регіоні. Найдорожче еспресо можна випити на:

  • Одещині - 40 грн за філіжанку.
    • Львівщині - 39 грн.
      • Волині - 37 грн. 

        Найдешевшу каву вже як два роки можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 гривень за чашку.

        Найбільше за рік - аж на 29% - зросла ціна на Вінниччині: до 31 грн за філіжанку. Лише на Харківщині вартість порції еспресо залишилася без змін - 34 грн.

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        Довідково

        Індекс Еспресо - економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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