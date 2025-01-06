Ціни на еспресо в Україні: де випити каву найдорожче та найдешевше
Київ • УНН
Середня ціна еспресо в Україні зросла на 11% і становить 31 грн за філіжанку. Найдорожча кава на Одещині - 40 грн, найдешевша на Хмельниччині та Сумщині - по 28 грн.
Еспресо в Україні знову подорожчало: у середньому у 2024 році за філіжанку кави потрібно було заплатити 31 грн, що на 11% дорожче, ніж у 2023 році, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, 31 гривню сягнула середня ціна чашки еспресо в Україні у 2024 році. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році - 28 грн. Загалом еспресо подорожчало у 1,7 рази від початку повномасштабної війни.
Ціна на каву відрізняється у кожному регіоні. Найдорожче еспресо можна випити на:
- Одещині - 40 грн за філіжанку.
- Львівщині - 39 грн.
- Волині - 37 грн.
Найдешевшу каву вже як два роки можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 гривень за чашку.
Найбільше за рік - аж на 29% - зросла ціна на Вінниччині: до 31 грн за філіжанку. Лише на Харківщині вартість порції еспресо залишилася без змін - 34 грн.
Довідково
Індекс Еспресо - економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.