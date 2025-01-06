Цены на эспрессо в Украине: где выпить кофе дороже и дешевле всего

Эспрессо в Украине снова подорожало: в среднем в 2024 году за чашку кофе нужно было заплатить 31 грн, что на 11% дороже, чем в 2023 году, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 31 гривны достигла средняя цена чашки эспрессо в Украине в 2024 году. Это на 11% дороже, чем в 2023 году - 28 грн. В целом эспрессо подорожало в 1,7 раза с начала полномасштабной войны.

Цена на кофе отличается в каждом регионе. Самое дорогое эспрессо можно выпить в:

Одесской области - 40 грн за чашку.

Львовской области - 39 грн.

Волынской области - 37 грн.

Самый дешевый кофе уже как два года можно выпить в Хмельницкой и Сумской областях: по 28 гривен за чашку.

Больше всего за год - аж на 29% - выросла цена в Винницкой области: до 31 грн за чашку. Только в Харьковской области стоимость порции эспрессо осталась без изменений - 34 грн.

Справочно

Индекс Эспрессо - экономический показатель, который используется для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.