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Цены на эспрессо в Украине: где выпить кофе дороже и дешевле всего

Цены на эспрессо в Украине: где выпить кофе дороже и дешевле всего

Киев  •  УНН

 • 4550 просмотра

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Средняя цена эспрессо в Украине выросла на 11% и составляет 31 грн за чашку. Самый дорогой кофе в Одесской области - 40 грн, самый дешевый в Хмельницкой и Сумской областях - по 28 грн.

Эспрессо в Украине снова подорожало: в среднем в 2024 году за чашку кофе нужно было заплатить 31 грн, что на 11% дороже, чем в 2023 году, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.  

Детали

Как сообщается, 31 гривны достигла средняя цена чашки эспрессо в Украине в 2024 году. Это на 11% дороже, чем в 2023 году - 28 грн. В целом эспрессо подорожало в 1,7 раза с начала полномасштабной войны.

Цена на кофе отличается в каждом регионе. Самое дорогое эспрессо можно выпить в:

  • Одесской области - 40 грн за чашку.
    • Львовской области - 39 грн.
      • Волынской области - 37 грн. 

        Самый дешевый кофе уже как два года можно выпить в Хмельницкой и Сумской областях: по 28 гривен за чашку.

        Больше всего за год - аж на 29% - выросла цена в Винницкой области: до 31 грн за чашку. Только в Харьковской области стоимость порции эспрессо осталась без изменений - 34 грн.

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        Справочно

        Индекс Эспрессо - экономический показатель, который используется для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ОбществоЭкономика
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