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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ученые обнаружили неожиданную связь между временем употребления кофе и здоровьем

Ученые обнаружили неожиданную связь между временем употребления кофе и здоровьем

Киев  •  УНН

 • 6540 просмотра

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Исследование 40 000 взрослых показало, что утренний кофе снижает риск смерти на 16% и сердечно-сосудистых заболеваний на 31%.

Люди, которые пьют кофе утром, получают пользу, которая не наблюдается для тех, кто пьет напиток позже в течение дня, согласно первому крупному исследованию пользы для здоровья напитка в разное время, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

"Анализ потребления кофе более чем 40 000 взрослых показал, что у тех, кто пьет кофе по утрам, на 16% меньше шансов умереть от любой причины и на 31% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10-летнего периода наблюдения, чем у тех, кто воздерживается от кофе", - пишет издание.

Но, как обнаружили исследователи, польза для здоровья сердца, похоже, исчезает для людей, которые пьют кофе в течение дня, при этом медицинские записи не свидетельствуют о значительном снижении смертности среди тех, кто пьет его в течение дня, по сравнению с теми, кто избегает кофе, отмечает издание.

"Важно не только то, пьете ли вы кофе, или сколько вы пьете, но и время суток, когда вы пьете кофе, - сказал профессор Лу Ци, эксперт по питанию и эпидемиологии в Университете Тулейна в Новом Орлеане. - Обычно мы не даем советов о времени в наших рекомендациях по питанию, но, возможно, нам стоит подумать об этом в будущем".

Исследование основывалось на пищевых привычках 40 725 взрослых, включая количество потребляемого кофе и время его употребления, которые приняли участие в Национальном обследовании здоровья и питания США в период с 1999 по 2018 год. Около 36% пили кофе утром, а 16% пили кофе позже в течение дня.

Результаты, опубликованные в European Heart Journal, были проверены на небольшой группе из 1463 человек, которые заполняли подробные недельные дневники питания и питья.

Исследование, как пишет издание, предполагает, что "утренняя порция кофе полезнее для сердца, чем вечерняя, но не объясняет, почему". "Одним из возможных объяснений является то, что употребление кофе позже днем может нарушить циркадные ритмы и уровень гормонов, таких как мелатонин. Это, в свою очередь, влияет на сон, воспаление и артериальное давление, все из которых могут нанести вред здоровью сердца".

В сопроводительной редакционной статье профессор Томас Люшер, консультант-кардиолог из больниц Royal Brompton и Harefield в Лондоне, отмечает, что многие из тех, кто пьет в течение всего дня, плохо спят, добавляя, что кофе, кажется, подавляет мелатонин, гормон, который важен для засыпания.

"Эффект в значительной степени обусловлен кофеином, но кофе содержит сотни других биоактивных соединений, которые влияют на нашу физиологию. Исследователи говорят, что некоторые вещества в крови, которые вызывают воспаление, часто достигают максимума утром, и им можно противостоять противовоспалительными соединениями в утреннем кофе", - пишет издание.

"Это касается как кофе с кофеином, так и кофе без кофеина", - указывают исследователи.

Цены на эспрессо в Украине: где выпить кофе дороже и дешевле всего6 янв. 2025, 07:13 • 28029 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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