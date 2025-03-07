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Мировые трейдеры кофе сокращают закупки из-за рекордного роста цен

Киев • УНН

 • 20070 просмотра

Цены на кофе арабика выросли на 70% за год, что привело к дефициту на полках магазинов. Трейдеры и обжарщики сокращают закупки, ожидая падения цен на 30% к концу года.

Мировые трейдеры кофе сокращают закупки из-за рекордного роста цен

Мировые трейдеры и обжарщики кофе сокращают закупки до минимума из-за рекордного подорожания зерен арабики. За последний год цены на кофе выросли на 70%, что вызвало проблемы в отрасли и привело к дефициту товара на полках супермаркетов. Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Детали 

Участники ежегодного съезда Национальной ассоциации кофе США в Хьюстоне на этой неделе заявили, что были шокированы 70%-ным ростом фьючерсов на кофе сорта арабика на бирже ICE, которая является ориентиром для сделок на рынке кофе по всему миру.

Ренан Чуейри, генеральный директор ELCAFE CA в Эквадоре, сказал, что в этом году производитель растворимого кофе впервые не продал весь ожидаемый годовой объем производства до марта.

"Обычно мы уже распродали все, но пока что мы продали меньше 30% продукции", - сказал он. "Большое повышение цен съедает денежный поток клиентов, у них нет денег, чтобы купить то, что им нужно".

Рост цен на кофе обусловлен снижением производства в важных регионах выращивания кофе, особенно в Бразилии, которая является ведущим производителем, что, собственно, и привело к уменьшению доступности зерен.

"Никто не хочет быть пойманным, никто не покупает с расчетом на будущие поставки, все едва сводят концы с концами", - сказал один из брокеров по продаже кофе.

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Согласно недавнему опросу Reuters, цены на кофе сорта арабика могут упасть на 30% до конца года, поскольку высокие цены сдерживают спрос, а уже есть признаки, указывающие на богатый урожай в Бразилии в следующем году.

Но пока цены существенно не упадут, большую часть кофейной индустрии могут ждать серьезные проблемы.

Генеральный директор крупной компании по обжарке кофе в США - крупнейшем в мире рынке потребления кофе - заявил, что некоторые из его клиентов не уверены, что смогут продолжать вести бизнес.

"Они не знают, смогут ли продать свой продукт по новым ценам", - сказал он.

Генеральный директор сказал, что супермаркеты и продуктовые магазины сопротивлялись более высоким ценам, запрашиваемым обжарщиками. Переговоры длились долго, и в некоторых розничных магазинах начал ощущаться дефицит кофе на полках.

"Это был кошмар", - добавил он.

Майкл фон Люерте, владелец брокерской компании MVLcoffee, заявил, что на рынке кофе, особенно в части торговли, может произойти консолидация.

Он добавил, что компании с большим капиталом смогут увеличить объемы торговли, в то время как другие пострадают из-за сокращения финансирования.

Сырьевой трейдер Луис Дрейфус заявил в своем выступлении на конференции, что площади посадок кофе расширяются в ответ на высокие цены.

Расширение произошло в таких странах, как Индия, Уганда, Эфиопия и Бразилия. Компания считает, что если Бразилии удастся собрать один большой урожай, то это в сочетании с новыми посевными площадями может привести к обвалу цен.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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