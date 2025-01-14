В молотом кофе могут быть микроскопические частицы тараканов - врач

Лондонский врач общей практики доктор Сермед Мезгер предупредил, что любители кофе могут не осознавать, что пьют микроскопические следы тараканов, если покупают молотый кофе. До 10% каждого пакета кофейных зерен может содержать частицы насекомых. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, передает УНН.



Детали

Он пояснил, что во время сбора, обработки и измельчения кофейных зерен почти невозможно полностью устранить загрязнители, такие как насекомые, которые могут контактировать с зернами в полях, хранилищах или производственных предприятиях.

Среди таких насекомых есть тараканы, которые являются обычными обитателями тропических и субтропических регионов, где в основном выращивают и производят кофе.

Американская организация по контролю за продуктами питания FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) оценивает, что до 10% каждого пакета кофейных зерен может быть загрязнено фрагментами насекомых, включая тараканов.

Однако, по словам FDA, этот низкий уровень загрязнения является безопасным для потребления человеком.

Хотя идея наличия частиц насекомых в кофе может быть неприятной, важно отметить, что эти уровни низкие и не представляют угрозы для здоровья - сказал доктор Мезгер.

Однако он предупредил, что людям, которые имеют аллергию на ракообразных, следует избегать употребления молотого кофе, поскольку эти люди часто реагируют на белок, который называется тропомиозин и который содержится в тараканах.

Для людей с аллергией на ракообразных - до 2 миллионов человек в Великобритании - симптомы, как правило, появляются быстро после употребления пищи, по словам организации Anaphylaxis UK.

легкие и средние симптомы включают красную сыпь, которая может появиться в любой части тела, покалывание или зуд во рту, отечные губы, лицо или глаза, а также боль в животе или рвота, - объясняет организация.

В более серьезных случаях люди с аллергией на ракообразных могут пережить анафилаксию - анафилактический шок, который может быть смертельным в течение нескольких минут.

Это тяжелая и потенциально смертельная реакция, являющаяся медицинской чрезвычайной ситуацией.

Признаки анафилаксии включают головокружение или потеря сознания; трудности с дыханием - такие как быстрое и поверхностное дыхание; быстрое сердцебиение; потливость; спутанность сознания, тревожность и падение или потерю сознания.

В чем же польза кофе?

Доктор Мезгер признался, что он продолжает пить две чашки кофе в день и советует своим подписчикам делать то же самое, если они хотят получить пользу для здоровья.

Кофе связан с многочисленными преимуществами, в частности, уменьшением риска развития диабета 2 типа, сердечных приступов, инсультов и деменции.

Ученые из университетской больницы Базеля в Швейцарии обнаружили, что люди старше 65 лет, страдающие нерегулярным ритмом сердца, имеют меньший риск развития симптомов, обозначающих потерю памяти, если они являются большими любителями кофе.

К тому же, недавние исследования, опубликованные в Европейском журнале сердца, показали, что употребление кофе до полудня снижает риск заболеваний сердца и циркуляторных заболеваний на 31% по сравнению с теми, кто пьет его в течение дня.

Британская ассоциация диетологов (BDA) советует большинству людей безопасно употреблять до 300 мг кофеина в день - что соответствует трем чашкам кофе.

Это потому, что исследования показали, что потребление более 600 мг в день - вдвое больше рекомендуемой дозы - может быть связано с бессонницей, нервозностью, раздражительностью, повышенным давлением и расстройством желудка.

Но беременным женщинам не следует употреблять более 200 мг кофеина в день, поскольку это может увеличить риск выкидыша или низкого веса при рождении, предупреждает NHS.

Напомним

УНН писал, что исследование 40 000 взрослых показало, что утренний кофе снижает риск смерти на 16% и сердечно-сосудистых заболеваний на 31%.

