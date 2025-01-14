В молотом кофе могут быть микроскопические частицы тараканов - врач
Киев • УНН
Лондонский врач сообщил, что до 10% каждого пакета молотого кофе может содержать микроскопические частицы тараканов. Это безопасно для большинства людей, но может быть опасным для аллергиков.
Лондонский врач общей практики доктор Сермед Мезгер предупредил, что любители кофе могут не осознавать, что пьют микроскопические следы тараканов, если покупают молотый кофе. До 10% каждого пакета кофейных зерен может содержать частицы насекомых. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, передает УНН.
Детали
Он пояснил, что во время сбора, обработки и измельчения кофейных зерен почти невозможно полностью устранить загрязнители, такие как насекомые, которые могут контактировать с зернами в полях, хранилищах или производственных предприятиях.
Среди таких насекомых есть тараканы, которые являются обычными обитателями тропических и субтропических регионов, где в основном выращивают и производят кофе.
Американская организация по контролю за продуктами питания FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) оценивает, что до 10% каждого пакета кофейных зерен может быть загрязнено фрагментами насекомых, включая тараканов.
Однако, по словам FDA, этот низкий уровень загрязнения является безопасным для потребления человеком.
Хотя идея наличия частиц насекомых в кофе может быть неприятной, важно отметить, что эти уровни низкие и не представляют угрозы для здоровья
Однако он предупредил, что людям, которые имеют аллергию на ракообразных, следует избегать употребления молотого кофе, поскольку эти люди часто реагируют на белок, который называется тропомиозин и который содержится в тараканах.
Для людей с аллергией на ракообразных - до 2 миллионов человек в Великобритании - симптомы, как правило, появляются быстро после употребления пищи, по словам организации Anaphylaxis UK.
легкие и средние симптомы включают красную сыпь, которая может появиться в любой части тела, покалывание или зуд во рту, отечные губы, лицо или глаза, а также боль в животе или рвота,
В более серьезных случаях люди с аллергией на ракообразных могут пережить анафилаксию - анафилактический шок, который может быть смертельным в течение нескольких минут.
Это тяжелая и потенциально смертельная реакция, являющаяся медицинской чрезвычайной ситуацией.
Признаки анафилаксии включают головокружение или потеря сознания; трудности с дыханием - такие как быстрое и поверхностное дыхание; быстрое сердцебиение; потливость; спутанность сознания, тревожность и падение или потерю сознания.
В чем же польза кофе?
Доктор Мезгер признался, что он продолжает пить две чашки кофе в день и советует своим подписчикам делать то же самое, если они хотят получить пользу для здоровья.
Кофе связан с многочисленными преимуществами, в частности, уменьшением риска развития диабета 2 типа, сердечных приступов, инсультов и деменции.
Ученые из университетской больницы Базеля в Швейцарии обнаружили, что люди старше 65 лет, страдающие нерегулярным ритмом сердца, имеют меньший риск развития симптомов, обозначающих потерю памяти, если они являются большими любителями кофе.
К тому же, недавние исследования, опубликованные в Европейском журнале сердца, показали, что употребление кофе до полудня снижает риск заболеваний сердца и циркуляторных заболеваний на 31% по сравнению с теми, кто пьет его в течение дня.
Британская ассоциация диетологов (BDA) советует большинству людей безопасно употреблять до 300 мг кофеина в день - что соответствует трем чашкам кофе.
Это потому, что исследования показали, что потребление более 600 мг в день - вдвое больше рекомендуемой дозы - может быть связано с бессонницей, нервозностью, раздражительностью, повышенным давлением и расстройством желудка.
Но беременным женщинам не следует употреблять более 200 мг кофеина в день, поскольку это может увеличить риск выкидыша или низкого веса при рождении, предупреждает NHS.
Напомним
УНН писал, что исследование 40 000 взрослых показало, что утренний кофе снижает риск смерти на 16% и сердечно-сосудистых заболеваний на 31%.