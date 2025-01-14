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У меленій каві можуть бути мікроскопічні частинки тарганів - лікар

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Лондонський лікар повідомив, що до 10% кожного пакета меленої кави може містити мікроскопічні частинки тарганів. Це безпечно для більшості людей, але може бути небезпечним для алергіків.

Лондонський лікар загальної практики доктор Сермед Мезгер попередив, що любителі кави можуть не усвідомлювати, що п’ють мікроскопічні сліди тарганів, якщо купують мелену каву. До 10% кожного пакета кавових зерен може містити частинки комах. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Деталі

Він пояснив, що під час збору, обробки та подрібнення кавових зерен майже неможливо повністю усунути забруднювачі, такі як комахи, які можуть контактувати з зернами в полях, сховищах або виробничих підприємствах.

Серед таких комах є таргани, які є звичайними мешканцями тропічних і субтропічних регіонів, де здебільшого вирощують і виробляють каву.

Американська організація з контролю за продуктами харчування FDA (Управління з контролю за продуктами та ліками США) оцінює, що до 10% кожного пакета кавових зерен може бути забруднено фрагментами комах, включаючи тарганів.

Проте, за словами FDA, цей низький рівень забруднення є безпечним для споживання людиною.

Хоча ідея наявності частинок комах у каві може бути неприємною, важливо зазначити, що ці рівні низькі і не становлять загрози для здоров’я

- сказав доктор Мезгер.

Однак він попередив, що людям, які мають алергію на ракоподібних, варто уникати вживання меленої кави, оскільки ці люди часто реагують на білок, який називається тропоміозин і який міститься у тарганах.

Для людей з алергією на ракоподібних - до 2 мільйонів осіб у Великій Британії - симптоми, зазвичай, з’являються швидко після вживання їжі, за словами організації Anaphylaxis UK.

легкі та середні симптоми включають червоний висип, який може з’явитися в будь-якій частині тіла, поколювання чи свербіж у роті, набряклі губи, обличчя чи очі, а також біль у животі чи блювання,

- пояснює організація.

У більш серйозних випадках люди з алергією на ракоподібних можуть пережити анафілаксію — анафілактичний шок, який може бути смертельним протягом кількох хвилин.

Це важка і потенційно смертельна реакція, що є медичною надзвичайною ситуацією.

Ознаки анафілаксії включають запаморочення чи знепритомнення; труднощі з диханням — такі як швидке і поверхневе дихання; швидке серцебиття; пітливість; сплутаність свідомості, тривожність та падіння чи втрату свідомості.

У чому ж користь кави?

Доктор Мезгер зізнався, що він продовжує пити дві чашки кави на день і радить своїм підписникам робити те ж саме, якщо вони хочуть отримати користь для здоров’я.

Кава пов’язана з численними перевагами, зокрема, зменшенням ризику розвитку діабету 2 типу, серцевих нападів, інсультів та деменції.

Вчені з університетської лікарні Базеля в Швейцарії виявили, що люди старше 65 років, які страждають на нерегулярний ритм серця, мають менший ризик розвитку симптомів, що позначають втратою пам’яті, якщо вони є великими любителями кави.

До того ж, нещодавні дослідження, опубліковані в Європейському журналі серця, показали, що вживання кави до полудня знижує ризик захворювань серця та циркуляторних захворювань на 31% у порівнянні з тими, хто п’є її протягом дня.

Британська асоціація дієтологів (BDA) радить більшості людей безпечно вживати до 300 мг кофеїну на день — що відповідає трьом чашкам кави.

Це тому, що дослідження показали, що споживання понад 600 мг на день — удвічі більше за рекомендовану дозу — може бути пов’язане з безсонням, нервозністю, дратівливістю, підвищеним тиском і розладом шлунку.

Але вагітним жінкам не слід вживати більше 200 мг кофеїну на день, оскільки це може збільшити ризик викидня або низької ваги при народженні, попереджає NHS.

Нагадаємо

УНН писав, що дослідження 40 000 дорослих показало, що ранкова кава знижує ризик смерті на 16% та серцево-судинних захворювань на 31%.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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