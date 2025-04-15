Національна служба охорони здоров'я

Подбайте про своє здоров'я: у НСЗУ розповіли, як жінкам отримати безплатну медичну консультацію

У Національній службі здоров'я нагадали, як жінки можуть отримати безплатну гінекологічну консультацію, включаючи спостереження за вагітністю, аналізи та обстеження, звернувшись до медичних закладів, які мають договір з НСЗУ.