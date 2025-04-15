Національна служба охорони здоров'я Англії має запровадити швидке генетичне тестування, щоб гарантувати, що ті, хто має право, отримають препарат без подальших затримок.
У Великій Британії п'ятеро людей отруїлися після вживання шоколадного десерту. Влада підозрює муси та морозиво компанії Cool Delight Desserts, три людини померли.
Лондонський лікар повідомив, що до 10% кожного пакета меленої кави може містити мікроскопічні частинки тарганів. Це безпечно для
більшості людей, але може бути небезпечним для алергіків.
НСЗУ надала рекомендації щодо підтримки ментального здоров'я в умовах війни. Фахівці радять звертатися до сімейного лікаря або психіатра та дотримуватися корисних практик для збереження емоційної стійкості.
Міноборони змінило положення про військово-лікарські комісії. Непридатні до служби залишатимуться в реєстрі, а медогляди триватимуть до 4 днів з можливістю продовження до 14 днів.
Кібератака програми-вимагача на підрядника національної служби охорони здоров'я Англії порушила медичні процедури і обслуговування
в декількох лондонських лікарнях, змусивши перенаправити пацієнтів в інші установи.
Незважаючи на перебої в електропостачанні, громадяни України матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг, оскільки
уряд забезпечує енергетичну автономію критично важливих установ за допомогою генераторів та сонячних електростанцій.
У Національній службі здоров'я нагадали, як жінки можуть отримати безплатну гінекологічну консультацію, включаючи спостереження за
вагітністю, аналізи та обстеження, звернувшись до медичних закладів, які мають договір з НСЗУ.