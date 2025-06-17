Унікальний друк частин тіла: вперше у Британії, 3D-сканування та друк дозволили повернути людині обличчя після аварії
Київ • УНН
У Британії вперше використали 3D-друк для відновлення обличчя чоловіка, який постраждав у ДТП. Брістольський 3D-медичний центр допоміг йому повернутися до нормального життя, виготовивши протези.
Брістольський 3D-медичний центр пропонує 3D-візуалізацію, проектування та друк, що об'єднані в одному просторі. Першим, хто скористався послугою, став графства Девон (південний-захід Англії), обличчя якого суттєво постраждало внаслідок ДТП.
Передає УНН із посиланням на ВВС та North Bristol NHS Trust.
Деталі
Велосипедист, який залишився з руйнівними травмами обличчя після того, як його збив п'яний водій, став одним з перших пацієнтів, які скористалися послугами унікального центру друку частин тіла Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.
Як трапилося ДТП
У липні 2021 року пан Річардс їхав на велосипеді в Мірі, графство Сомерсет, з двома своїми друзями, коли їх збив п'яний водій.
Він [водій] під'їхав до нас ззаду, розмовлячи по телефону.. Двоє моїх друзів не постраждали, але отримали численні переломи. Я, на жаль, опинився під машиною, тому отримав сильні опіки з одного боку тіла та обличчя, а також переломи ребер з правого боку
Після численних відновлювальних операцій у лікарні Саутмід у Брістолі та реабілітації у багатьох медичних закладах Річардс почав повертатися до нормального життя.
Новий крок у відновленні було реалізовано у Брістольському медичному 3D центрі
Довідка
Брістольський 3D-медичний центр вважається першим у Великій Британії, де 3D-візуалізація та друк об'єднані в одному просторі. Центр надає науково-технічну підтримку за допомого спеціалізованої реконструктивної експертизи.
Більшість обладнання було профінансовано благодійною організацією лікарні Саутмід, офіційною благодійною організацією North Bristol NHS Trust.
Велосипедист отримав 3D-друк обличчя
Річардсу у зазначеному 3D-медцентрі зробили протези обличчя.
За допомогою технологій центру було виготовлено великий орбітальний протез та шиї для рубців на шиї.
Ідеться також про 3D-сканування, цифрове зображення обличчя, - потім створення копії та проектування форми для відповідних протезів.
Здебільшого люди цього не помічають. Мені довелося жити з цим чотири роки. Здебільшого це в моїй голові. Часто люди не помічають, нічого не кажуть або не приймають мене таким, яким я є.
Річардс також додав: "Якщо я хочу багато спілкуватися, я почуваюся набагато комфортніше, якщо дивлюся в дзеркало і виглядаю розумно".
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