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Унікальний друк частин тіла: вперше у Британії, 3D-сканування та друк дозволили повернути людині обличчя після аварії

Київ • УНН

 • 1352 перегляди

У Британії вперше використали 3D-друк для відновлення обличчя чоловіка, який постраждав у ДТП. Брістольський 3D-медичний центр допоміг йому повернутися до нормального життя, виготовивши протези.

Унікальний друк частин тіла: вперше у Британії, 3D-сканування та друк дозволили повернути людині обличчя після аварії

Брістольський 3D-медичний центр пропонує 3D-візуалізацію, проектування та друк, що об'єднані в одному просторі. Першим, хто скористався послугою, став графства Девон (південний-захід Англії), обличчя якого суттєво постраждало внаслідок ДТП.

Передає УНН із посиланням на ВВС та North Bristol NHS Trust.

Деталі

Велосипедист, який залишився з руйнівними травмами обличчя після того, як його збив п'яний водій, став одним з перших пацієнтів, які скористалися послугами унікального центру друку частин тіла Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.

Як трапилося ДТП

У липні 2021 року пан Річардс їхав на велосипеді в Мірі, графство Сомерсет, з двома своїми друзями, коли їх збив п'яний водій.

Він [водій] під'їхав до нас ззаду, розмовлячи по телефону.. Двоє моїх друзів не постраждали, але отримали численні переломи. Я, на жаль, опинився під машиною, тому отримав сильні опіки з одного боку тіла та обличчя, а також переломи ребер з правого боку

- розповів Дейв. 

Після численних відновлювальних операцій у лікарні Саутмід у Брістолі та реабілітації у багатьох медичних закладах Річардс почав повертатися до нормального життя.

Новий крок у відновленні було реалізовано у Брістольському медичному 3D центрі

Довідка

Брістольський 3D-медичний центр вважається першим у Великій Британії, де 3D-візуалізація та друк об'єднані в одному просторі. Центр надає науково-технічну підтримку за допомого спеціалізованої реконструктивної експертизи.

Більшість обладнання було профінансовано благодійною організацією лікарні Саутмід, офіційною благодійною організацією North Bristol NHS Trust.

Велосипедист отримав 3D-друк обличчя

Річардсу у зазначеному 3D-медцентрі зробили протези обличчя. 

За допомогою технологій центру було виготовлено великий орбітальний протез та шиї для рубців на шиї.

Ідеться також про 3D-сканування, цифрове зображення обличчя, - потім створення копії та проектування форми для відповідних протезів.

Здебільшого люди цього не помічають. Мені довелося жити з цим чотири роки. Здебільшого це в моїй голові. Часто люди не помічають, нічого не кажуть або не приймають мене таким, яким я є.

- розповів BBC Дейв.

Річардс також додав: "Якщо я хочу багато спілкуватися, я почуваюся набагато комфортніше, якщо дивлюся в дзеркало і виглядаю розумно".

Нагадаємо

В Україні розглядають інноваційний метод остеоінтеграційного протезування. Протягом 2-3 тижнів буде підписано наказ, щоб ті, хто потребує такого протезування, могли його отримати.

Ветерани отримали довічне направлення на заміну протезів та комплектуючих без додаткових довідок.

Протезування дітей: збільшено ціну для відшкодування вартості протезу державою29.12.23, 16:53 • 32819 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Здоров'яТехнології
Національна служба охорони здоров'я Великої Британії
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