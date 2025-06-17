Уникальная печать частей тела: впервые в Британии, 3D-сканирование и печать позволили вернуть человеку лицо после аварии

Бристольский 3D-медицинский центр предлагает 3D-визуализацию, проектирование и печать, объединенные в одном пространстве. Первым, кто воспользовался услугой, стал графства Девон (юго-запад Англии), лицо которого существенно пострадало в результате ДТП.

Передает УНН со ссылкой на BBC и North Bristol NHS Trust.

Детали

Велосипедист, оставшийся с разрушительными травмами лица после того, как его сбил пьяный водитель, стал одним из первых пациентов, воспользовавшихся услугами уникального центра печати частей тела Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Как случилось ДТП

В июле 2021 года господин Ричардс ехал на велосипеде в Мире, графство Сомерсет, с двумя своими друзьями, когда их сбил пьяный водитель.

Он [водитель] подъехал к нам сзади, разговаривая по телефону. Двое моих друзей не пострадали, но получили многочисленные переломы. Я, к сожалению, оказался под машиной, поэтому получил сильные ожоги с одной стороны тела и лица, а также переломы ребер с правой стороны - рассказал Дейв.

После многочисленных восстановительных операций в больнице Саутмид в Бристоле и реабилитации во многих медицинских учреждениях Ричардс начал возвращаться к нормальной жизни.

Новый шаг в восстановлении был реализован в Бристольском медицинском 3D центре

Справка

Бристольский 3D-медицинский центр считается первым в Великобритании, где 3D-визуализация и печать объединены в одном пространстве. Центр оказывает научно-техническую поддержку с помощью специализированной реконструктивной экспертизы.

Большинство оборудования было профинансировано благотворительной организацией больницы Саутмид, официальной благотворительной организацией North Bristol NHS Trust.

Велосипедист получил 3D-печать лица

Ричардсу в указанном 3D-медцентре сделали протезы лица.

С помощью технологий центра был изготовлен большой орбитальный протез и шеи для рубцов на шее.

Речь идет также о 3D-сканировании, цифровом изображении лица, - затем создание копии и проектирование формы для соответствующих протезов.

В основном люди этого не замечают. Мне пришлось жить с этим четыре года. В основном это в моей голове. Часто люди не замечают, ничего не говорят или не принимают меня таким, какой я есть. - рассказал BBC Дейв.

Ричардс также добавил: "Если я хочу много общаться, я чувствую себя гораздо комфортнее, если смотрю в зеркало и выгляжу разумно".

Напомним

В Украине рассматривают инновационный метод остеоинтеграционного протезирования. В течение 2-3 недель будет подписан приказ, чтобы те, кто нуждается в таком протезировании, могли его получить.

Ветераны получили пожизненное направление на замену протезов и комплектующих без дополнительных справок.

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