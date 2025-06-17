Уникальная печать частей тела: впервые в Британии, 3D-сканирование и печать позволили вернуть человеку лицо после аварии

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
10:46 • 46307 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 105332 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 103657 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 144327 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 148342 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 125657 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 105860 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 178343 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83256 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 80498 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.3м/с
55%
748мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет17 июня, 05:19 • 81832 просмотра
Трамп созывает Совет нацбезопасности США после саммита G7: стала известна причина17 июня, 06:04 • 74518 просмотра
Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов17 июня, 06:45 • 123143 просмотра
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора08:28 • 52611 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters11:16 • 27603 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 244148 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 269106 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 292809 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 363998 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 417105 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 79039 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 93952 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 155967 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 178804 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 117747 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

Уникальная печать частей тела: впервые в Британии, 3D-сканирование и печать позволили вернуть человеку лицо после аварии

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

В Британии впервые использовали 3D-печать для восстановления лица мужчины, пострадавшего в ДТП. Бристольский 3D-медицинский центр помог ему вернуться к нормальной жизни, изготовив протезы.

Уникальная печать частей тела: впервые в Британии, 3D-сканирование и печать позволили вернуть человеку лицо после аварии

Бристольский 3D-медицинский центр предлагает 3D-визуализацию, проектирование и печать, объединенные в одном пространстве. Первым, кто воспользовался услугой, стал графства Девон (юго-запад Англии), лицо которого существенно пострадало в результате ДТП.

Передает УНН со ссылкой на BBC и North Bristol NHS Trust.

Детали

Велосипедист, оставшийся с разрушительными травмами лица после того, как его сбил пьяный водитель, стал одним из первых пациентов, воспользовавшихся услугами уникального центра печати частей тела Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Как случилось ДТП

В июле 2021 года господин Ричардс ехал на велосипеде в Мире, графство Сомерсет, с двумя своими друзьями, когда их сбил пьяный водитель.

Он [водитель] подъехал к нам сзади, разговаривая по телефону. Двое моих друзей не пострадали, но получили многочисленные переломы. Я, к сожалению, оказался под машиной, поэтому получил сильные ожоги с одной стороны тела и лица, а также переломы ребер с правой стороны

- рассказал Дейв. 

После многочисленных восстановительных операций в больнице Саутмид в Бристоле и реабилитации во многих медицинских учреждениях Ричардс начал возвращаться к нормальной жизни.

Новый шаг в восстановлении был реализован в Бристольском медицинском 3D центре

Справка

Бристольский 3D-медицинский центр считается первым в Великобритании, где 3D-визуализация и печать объединены в одном пространстве. Центр оказывает научно-техническую поддержку с помощью специализированной реконструктивной экспертизы.

Большинство оборудования было профинансировано благотворительной организацией больницы Саутмид, официальной благотворительной организацией North Bristol NHS Trust.

Велосипедист получил 3D-печать лица

Ричардсу в указанном 3D-медцентре сделали протезы лица. 

С помощью технологий центра был изготовлен большой орбитальный протез и шеи для рубцов на шее.

Речь идет также о 3D-сканировании, цифровом изображении лица, - затем создание копии и проектирование формы для соответствующих протезов.

В основном люди этого не замечают. Мне пришлось жить с этим четыре года. В основном это в моей голове. Часто люди не замечают, ничего не говорят или не принимают меня таким, какой я есть.

- рассказал BBC Дейв.

Ричардс также добавил: "Если я хочу много общаться, я чувствую себя гораздо комфортнее, если смотрю в зеркало и выгляжу разумно".

Напомним

В Украине рассматривают инновационный метод остеоинтеграционного протезирования. В течение 2-3 недель будет подписан приказ, чтобы те, кто нуждается в таком протезировании, могли его получить.

Ветераны получили пожизненное направление на замену протезов и комплектующих без дополнительных справок.

Протезирование детей: увеличена цена для возмещения стоимости протеза государством29.12.23, 16:53 • 32819 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЗдоровьеТехнологии
Национальная служба здравоохранения
Великобритания
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9