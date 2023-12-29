Протезирование детей: увеличена цена для возмещения стоимости протеза государством

Правительство приравняло предельную цену компенсации протезов для детей к цене протезов для взрослых. Эти средства возмещаются протезным предприятиям из государственного бюджета, сообщает Минсоцполитики, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, длительное время цены на протезы детей в Украине оставались меньше, чем для взрослых. Однако комплектующие, которые используются для взрослых и детских протезов одинаковы. В Минсоцполитики отметили, что такая ситуация делала невозможным приобретение предприятиями дорогостоящих комплектующих для детских протезов.

Поэтому, чтобы осуществлять в Украине обеспечение детей необходимыми протезами, правительством было принято решение приравнять предельную цену компенсации протезов для детей к взрослым. Эти средства возмещаются из государственного бюджета протезным предприятиям - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Отныне цены для обеспечения протезами детей с инвалидностью и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата будут:

на протезы нижних конечностей: минимальная стоимость - 14 тыс грн, максимальная - около 856 тыс. грн;

на протезы верхних конечностей: минимальная стоимость - 17 тыс грн, максимальная стоимость - около 503 тыс. грн.



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