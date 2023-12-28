Правительство продлило срок идентификации пенсионеров-переселенцев
Украина продлевает срок прохождения физической верификации пенсионерами из числа ВПЛ до 31 марта 2024 года, что позволит продлить пенсионные выплаты до момента идентификации.
россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: двое погибших, трое раненых
В результате российского обстрела запорожского села погибли двое и были ранены трое мирных жителей.
россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин
Директор КНИИСЭ говорит, что россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину.
ГБР продолжает работу над экстрадицией Жеваго и возвращением украденных им денег
Правоохранители имеют целью вернуть более 113 млн долларов, связанных с экс-депутатом Жеваго, со швейцарских счетов.
Правительство выделило 8,5 млрд грн на восстановление водоснабжения в южных регионах
Правительство Украины выделило 8,5 миллиардов гривен на восстановление водоснабжения в южных регионах, пострадавших от российской агрессии.
Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской облгосадминистраций
Президент Украины Зеленский назначил Александра Коваля и Вадима Филашкина главами Ровенской и Донецкой ОГА соответственно.
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
Кирилла Кернеса, сына покойного бывшего мэра Харькова, подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона. Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине.
Кокаин, амфетамин и мефедрон: за год ГБР изъяло в Украине почти 180 килограммов наркотиков
Государственное бюро расследований в 2023 году расследовало 728 уголовных производств по фактам незаконного оборота наркотиков.
Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям
Национальная полиция Украины призывает граждан соблюдать комендантский час в новогоднюю ночь, но будет проявлять снисхождение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Комендантский час остается в силе, фейерверки запрещены.
Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь
По словам полковника Штупуна, декабрь был самым тяжелым месяцем для украинских военных на Таврическом направлении, где произошли интенсивные обстрелы Марьинки и Авдеевки.