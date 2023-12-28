Правительство продлило срок идентификации пенсионеров-переселенцев

Кабинет министров продлил до 31 марта 2024 года сроки физической проверки пенсионеров, которые стали ВПЛ до полномасштабной войны. Об этом со ссылкой на Министерство социальной политики Украины, передает УНН.

Детали

В Министерстве подчеркивают, что норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине с 2004 г.

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Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, является живым, и получает ли выплату именно тот человек, которому они были назначены.

В связи с отменой карантина с 1 июля 2023 года, была восстановлена норма о прохождении такими пенсионерами из числа ВПЛ идентификации для продолжения получения пенсий. Но для того, чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, правительство продлило срок для нее сначала до 31 декабря 2024 года, а 27 декабря - еще до 31 марта 2024 года - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Учитывая, что во время войны часть украинцев не могут физически посетить отделение банка или отделение Пенсионного фонда, были значительно расширены способы прохождения физической идентификации.

Имеющиеся сегодня инструменты позволяют пройти ее как удаленно, так и лично посетив банковское учреждение или ПФУ. Это означает, что у пенсионеров указанной категории есть время до этой даты для прохождения идентификации, в течение которого выплата пенсий будет продолжаться.

Определенный срок в 3 месяца необходимо использовать, чтобы пройти идентификацию удобным для себя способом, онлайн, офлайн или с помощью видеоконференции - объяснили в министерстве.

В Минсоцполитики объяснили, что в случае непрохождения идентификации - пенсия будет накапливаться на расчетном счете пенсионера, до момента прохождения идентификации.

После прохождения - вся сумма пенсии будет перечисляться на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты.

Это предусмотрено для того, чтобы избежать злоупотреблений и ситуаций, когда средствами может воспользоваться другой человек, получив доступ к карте и ПИН-коду.

Напомним,

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам своих граждан, если ЕС и США не предоставят обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

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