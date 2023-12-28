Правительство продлило срок идентификации пенсионеров-переселенцев

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
  •  131762 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  153951 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  148612 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  161052 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  165596 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  177300 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  186144 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  177705 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167399 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  150722 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132422 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129473 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139261 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Правительство продлило срок идентификации пенсионеров-переселенцев

Украина продлевает срок прохождения физической верификации пенсионерами из числа ВПЛ до 31 марта 2024 года, что позволит продлить пенсионные выплаты до момента идентификации.

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В результате российского обстрела запорожского села погибли двое и были ранены трое мирных жителей.

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ГБР продолжает работу над экстрадицией Жеваго и возвращением украденных им денег

Правоохранители имеют целью вернуть более 113 млн долларов, связанных с экс-депутатом Жеваго, со швейцарских счетов.

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Правительство Украины выделило 8,5 миллиардов гривен на восстановление водоснабжения в южных регионах, пострадавших от российской агрессии.

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Президент Украины Зеленский назначил Александра Коваля и Вадима Филашкина главами Ровенской и Донецкой ОГА соответственно.

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям

Национальная полиция Украины призывает граждан соблюдать комендантский час в новогоднюю ночь, но будет проявлять снисхождение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Комендантский час остается в силе, фейерверки запрещены.

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Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям

Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь

По словам полковника Штупуна, декабрь был самым тяжелым месяцем для украинских военных на Таврическом направлении, где произошли интенсивные обстрелы Марьинки и Авдеевки.

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Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь