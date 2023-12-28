В случае отсутствия международной помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться - Жолнович

В случае отсутствия международной финансовой помощи индексация пенсий в следующем году может не состояться. Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает УНН.

Хочу сразу успокоить всех пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, потому что львиная доля пенсионных расходов, которые идут в Пенсионный фонд, вернее пенсионных поступлений, которые распределяются Пенсионным фондом - это наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в частности нашей армией, нашими военными поскольку они все платят ЕСВ (Единый социальный взнос). В данном случае наш Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах и пенсионерам пенсии мы выплачиваем учитывая украинские доходы, украинские заработки - рассказала Жолнович.

Она убеждена в том, что проблем с выплатами пенсий не должно быть.

Возможно не удастся там, если действительно будут такие риски говорить об индексации, но базовая пенсия будет выплачена и на это средства найдем. Есть еще правда дополнительные социальные выплаты такие как помощь малообеспеченным, внутренне перемещенным. Все эти пособия действительно финансируются нашими международными партнерами, но сейчас министерство социальной политики в конце года заключило соглашение со Всемирным банком на почти 2 млрд долл. и эти средства на первые месяцы покроют нам именно базовые социальные расходы - сказала Жолнович.

Дополнение

Вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам своих граждан, если ЕС и США не предоставят обещанную финансовую помощь в начале следующего года.