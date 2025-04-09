Национальная служба здравоохранения

Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать

Несмотря на перебои в электроснабжении, граждане Украины будут иметь доступ к медицинским, социальным и государственным услугам, поскольку правительство обеспечивает энергетическую автономию критически важных учреждений с помощью генераторов и солнечных электростанций.