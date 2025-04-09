Национальная служба здравоохранения

В Великобритании пять человек отравились после употребления шоколадного десерта. Власти подозревают муссы и мороженое компании
Cool Delight Desserts, три человека умерли.
Лондонский врач сообщил, что до 10% каждого пакета молотого кофе может содержать микроскопические частицы тараканов. Это безопасно
для большинства людей, но может быть опасным для аллергиков.
Минобороны изменило положение о военно-врачебных комиссиях. Непригодные к службе будут оставаться в реестре, а медосмотры
продлятся до 4 дней с возможностью продления до 14 дней.
Кибератака программы-вымогателя на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила медицинские процедуры и
обслуживание в нескольких лондонских больницах, вынудив перенаправить пациентов в другие учреждения.
Несмотря на перебои в электроснабжении, граждане Украины будут иметь доступ к медицинским, социальным и государственным услугам,
поскольку правительство обеспечивает энергетическую автономию критически важных учреждений с помощью генераторов и солнечных
электростанций.
В Национальной службе здоровья напомнили, как женщины могут получить бесплатную гинекологическую консультацию, включая наблюдение
за беременностью, анализы и обследования, обратившись в медицинские учреждения, которые имеют договор с НСЗУ.