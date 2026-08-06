В Уэльсе мужчину в костюме "Смерти с косой" оштрафовали после жуткой выходки на крыше больницы

В Уэльсе 26-летнего мужчину оштрафовали после того, как он почти час находился на крыше больницы в костюме, похожем на образ «Смерти с косой», пугая пациентов и медицинский персонал. Об инциденте сообщает New York Post, пишет УНН.

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Инцидент произошёл 6 июня в больнице Ysbyty Glan Clwyd. По данным издания, Леон Гиллеспи около 50 минут находился на крыше здания в чёрном костюме с капюшоном, держа предмет, похожий на косу. Он издавал странные звуки и молча наблюдал за врачами, пациентами и персоналом внизу.

Позже мужчину спустили с крыши и задержали. Ему предъявили обвинение в нарушении общественного порядка на территории учреждения Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Суд назначил Гиллеспи штраф в размере 200 фунтов стерлингов.

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Во время судебного заседания Гиллеспи отрицал, что его костюм должен был изображать «Мрачного жнеца» — персонажа, символизирующего смерть. По его словам, он был одет не как «Смерть с косой», а как птица.

Также в ходе рассмотрения дела стало известно, что до инцидента в больнице мужчина совершил две кражи. 26 марта он украл из зоомагазина в городе Лландидно корм и наполнитель для кошек, а 28 мая вынес товары из супермаркета Sainsbury's в том же городе.

За две кражи суд отдельно оштрафовал Гиллеспи на 250 фунтов стерлингов.

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