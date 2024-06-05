Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц

Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии вынудила лондонские больницы перенаправить пациентов в другие медицинские учреждения. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В результате масштабной кибератаки на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии, несколько больниц в Лондоне были вынуждены прекратить проведение операций, анализов крови и других медицинских процедур, перенаправив пациентов в другие медицинские учреждения.

Под ударом оказались больницы Королевского колледжа, Гая и Сент-Томаса, а также многочисленные поставщики первичной медицинской помощи в столице Великобритании.

Все пострадавшие медицинские учреждения и поставщики сотрудничают с компанией Synnovis, предоставляющей лабораторные услуги для NHS.

Согласно заявлению компании, атака программ-вымогателей, которая повредила их ИТ-системы, привела к серьезным препятствиям в проведении многих патологических услуг.

Больше всего пострадали услуги, связанные с анализами крови и переливанием крови.

Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы