Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
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В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
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Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115433 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  118414 просмотра

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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3 июня 2024, 10:13  •  189900 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  176156 просмотра

Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц

Кибератака программы-вымогателя на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила медицинские процедуры и обслуживание в нескольких лондонских больницах, вынудив перенаправить пациентов в другие учреждения.

Новости Мира •   •  1310 просмотра
Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц

Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой

российский военачальник был приговорен к 10 годам заключения за приказ расстрелять гражданского человека, который отказался похоронить тело знакомой в яме.

Война •   •  3880 просмотра
Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой

5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

Сегодня, пятого июня, любители воздушных путешествий во всем мире могут присоединиться к празднованию Дня воздушных шаров. Именно пятого июня 11783 года во французском городе Анноне братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьен Монгольфье совершили первый полет на воздушном шаре.

УНН Lite •   •  3814 просмотра
5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

На саммите G7 в Италии будут обсуждаться неизменная поддержка Украины, использование замороженных активов рф для оказания помощи Украине, дальнейшие санкции в отношении рф, меры по обеспечению экономической устойчивости и усиление приверженности поддержке развивающихся стран.

Война •   •  9235 просмотра
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

Бывшего директора Государственной корпорации "Укрспецэкспорт" и сына экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины будут судить по обвинению в злоупотреблении служебным положением по закупке электронного оборудования по завышенной цене.

политика •   •  9562 просмотра
Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7

Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7, чтобы обсудить борьбу Украины с рф и возможности для продолжения поддержки, включая потенциальное использование замороженных российских средств для военных усилий Украины.

Война •   •  10969 просмотра
Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7

Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций в отношении Международного уголовного суда в ответ на запрос прокурора МУС о выдаче ордера на арест израильских чиновников в связи с войной в Газе.

Новости Мира •   •  10078 просмотра
Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

Хакеры создали поддельные учетные записи электронной почты, выдавая себя за сотрудников донецкой военной администрации, и разослали поддельные приглашения на Глобальный саммит мира 2024 от имени ее председателя.

Война •   •  12595 просмотра
Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

По информации от DeepState, на передовой вражеские войска продвинулись в районе Работиного, Победы и в Новоалександровке.

Война •   •  14830 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

Граждане США и Украины с двойным гражданством могут потерять возможность покидать Украину из-за отмены Украиной исключения, что позволяет некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

Война •   •  15855 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину