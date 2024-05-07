Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы

Хакеры проникли в серверы Министерства обороны Великобритании, вызвав массовую утечку конфиденциальной информации. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Во вторник Великобритания проинформировала о массовой утечке данных Министерства обороны, указав на возможную связь этого инцидента с Китаем, хотя конкретные обвинения не были высказаны.

Кибератака была направлена на завладение персональными данными военнослужащих относительно систем обработки платежных сведений с целью получения финансовой выгоды. В результате утечки стали известны преимущественно имена и банковские реквизиты.

Согласно заявлению Министерства обороны, обслуживающий персонал будет наделен необходимой поддержкой и консультациями по их безопасности.

Вскоре после обнаружения кибератаки система подрядчика была отключена и начата ее проверка.

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