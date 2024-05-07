Кібератака на Міноборону Великої Британії: хакери зламали сервери
Київ • УНН
Масштабний витік даних у Міністерстві оборони Великої Британії призвів до витоку конфіденційних особистих і фінансових даних військовослужбовців, що потенційно може бути пов'язано з кібератакою з Китаю.
Хакери проникли в сервери Міністерства оборони Великої Британії, спричинивши масовий витік конфіденційної інформації. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.
Деталі
У вівторок Велика Британія поінформувала про масовий витік даних Міністерства оборони, вказавши на можливий зв'язок цього інциденту з Китаєм, хоча конкретні обвинувачення не були висловлені.
Кібератака була спрямована на заволодіння персональними даними військовослужбовців щодо систем оброблення платіжних відомостей з метою отримання фінансової вигоди. У результаті витоку стали відомі переважно імена та банківські реквізити.
Відповідно до заяви Міністерства оборони, обслуговуючий персонал буде наділено необхідною підтримкою та консультаціями щодо їх безпеки.
Невдовзі після виявлення кібератаки система підрядника була відключена та розпочата її перевірка.
Кібератака у Тайваню: Великий витік даних загрожує національній безпеці01.03.24, 06:52 • 35273 перегляди