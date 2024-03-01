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Кібератака у Тайваню: Великий витік даних загрожує національній безпеці

Київ • УНН

 • 35274 перегляди

Хакери у Тайваню отримали несанкціонований доступ до баз даних великої телекомунікаційної компанії, викравши конфіденційні військові та урядові дані.

Кібератака у Тайваню: Великий витік даних загрожує національній безпеці

У Тайваню група хакерів зламала телекомунікаційну компанію, оприлюднивши та продаючи секрети країни. Про це повідомляє Yle, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони Тайваню повідомило про серйозний витік конфіденційної інформації після того, як група хакерів отримала несанкціонований доступ до баз даних великої тайванської телекомунікаційної компанії. Злочинці вкрали тисячі файлів, включаючи дані берегової охорони, військові документи та інформацію від Державного департаменту.

Міністерство оборони підтверджує, що хакери вже опублікували частину викраденої інформації на темній мережі, залишаючи країну вразливою перед можливими кібератаками та шпигунством. Серйозність ситуації підсилена повідомленням, що група заявила про продаж 1,7 терабайта конфіденційних даних компанії Chunghwa Telecom в темній мережі.

Тайванське телебачення TVBS опублікувало скріншот повідомлення від хакерів, в якому ті повідомили про свої наміри щодо продажу викрадених даних.

Додамо

За словами ІТ-експертів, Тайвань став однією з найпривабливіших цілей для кіберзлочинців у світі, враховуючи чутливість збереженої там інформації та стратегічне положення країни.

Делегація США прибула на Тайвань22.02.24, 05:32 • 25592 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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