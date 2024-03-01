Кибератака в Тайване: Крупная утечка данных угрожает национальной безопасности

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  151436 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  162482 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  156184 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  153838 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144987 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты вербуют наркопреступников для участия в войне против Украины, не выдвигая обвинений подозреваемым, задержанным за наркопреступления, а взамен призывая их в ряды российских вооруженных сил.

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Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы

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Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины и Женевский центр управления сектором безопасности заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

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В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"

В Киеве презентовали книгу журналистки-расследовательницы Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи", которая рассказывает истории 14 крымскотатарских семей и их борьбу на протяжении десятилетий.

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В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"