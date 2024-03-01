Кибератака в Тайване: Крупная утечка данных угрожает национальной безопасности

В Тайване группа хакеров взломала телекоммуникационную компанию, обнародовав и продавая секреты страны. Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

Министерство обороны Тайваня сообщило о серьезной утечке конфиденциальной информации после того, как группа хакеров получила несанкционированный доступ к базам данных крупной тайваньской телекоммуникационной компании. Преступники украли тысячи файлов, включая данные береговой охраны, военные документы и информацию от Государственного департамента.

Министерство обороны подтверждает, что хакеры уже опубликовали часть похищенной информации на темной сети, оставляя страну уязвимой перед возможными кибератаками и шпионажем. Серьезность ситуации усилена сообщением, что группа заявила о продаже 1,7 терабайта конфиденциальных данных компании Chunghwa Telecom в темной сети.

Тайваньское телевидение TVBS опубликовало скриншот сообщения от хакеров, в котором те сообщили о своих намерениях по продаже похищенных данных.

Добавим

По словам ИТ-экспертов, Тайвань стал одной из самых привлекательных целей для киберпреступников в мире, учитывая чувствительность хранимой там информации и стратегическое положение страны.

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