Кибератака в Тайване: Крупная утечка данных угрожает национальной безопасности
Хакеры в Тайване получили несанкционированный доступ к базам данных крупной телекоммуникационной компании, похитив конфиденциальные военные и правительственные данные.
рф вербует наркопреступников воевать в Украине вместо того, чтобы предстать перед судом
Оккупанты вербуют наркопреступников для участия в войне против Украины, не выдвигая обвинений подозреваемым, задержанным за наркопреступления, а взамен призывая их в ряды российских вооруженных сил.
МИД запустило страницу "Wartime Diplomacy", которая освещает достижения дипломатов во время вторжения рф
Министерство иностранных дел Украины создало новую страницу "Wartime Diplomacy", чтобы осветить достижения украинских дипломатов в укреплении обороноспособности страны и получении международной поддержки для военных во время продолжающейся российской агрессии.
Всемирный день иммунитета, День нулевой дискриминации. Что еще можно отметить в первый день весны
1 марта отмечается Всемирный день иммунитета, призванный повысить осведомленность о важности сильной иммунной системы и роли, которую она играет в поддержании здоровья человека.
Украина и Великобритания обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с британским советником Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу подготовку к Глобальному мирному саммиту.
Предприниматель за $4000 пытался подкупить полицейского из-за разоблачения контрафактного алкоголя
Предприниматель пытался дать взятку в размере 4 000 долларов США полицейскому после того, как его поймали на продаже контрафактного алкоголя.
Норвегия: Израиль перечислил 114 миллионов долларов Палестинской автономии
Норвегия объявила, что Израиль перечислил 114 миллионов долларов замороженных налоговых средств Палестинской автономии в рамках соглашения.
Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы
1 марта 2024 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Решетиловском районе Полтавской области Украины, эпицентр залегал на глубине 10 км под землей.
НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины и Женевский центр управления сектором безопасности заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.
В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"
В Киеве презентовали книгу журналистки-расследовательницы Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи", которая рассказывает истории 14 крымскотатарских семей и их борьбу на протяжении десятилетий.