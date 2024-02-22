Делегация США прибыла на Тайвань
Делегация Конгресса США во главе с председателем Китайского комитета Палаты представителей Майком Галлахером прибыла в Тайвань для обсуждения двусторонних отношений, торговли, инвестиций и региональной безопасности.
В Лондоне завершились слушания по делу Ассанжа
Высокий суд Англии и Уэльса завершил двухдневные слушания по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США или рассмотрению его апелляции, заявив, что окончательное решение будет принято позже.
15 человек погибли при съезде грузовика со скалы на Филиппинах
Грузовик, перевозивший 15 человек, сорвался со скалы на Филиппинах, и все пассажиры погибли после того, как водитель не справился с управлением на скользкой дороге во время проливных дождей.
Politico: Байден поддерживает Рютте как нового главу НАТО
Как сообщается, Байден поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО.
Канадские военные показали, как обучают украинских саперов
Канадские военные продемонстрировали, как они обучают украинских саперов безопасно выявлять и обезвреживать вражеские мины в рамках операции UNIFIER.
Литва закроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией
Литва закроет еще два пункта пропуска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса.
В результате обрушения шахты в Венесуэле погибли 14 человек
Обвал на золотой шахте в венесуэльском штате Боливар 20 февраля унес жизни 14 человек, еще 11 получили ранения, и ожидается, что количество погибших может достичь 30, поскольку спасательные работы продолжаются.
США наложат санкции на российский ВПК - Госдеп
США объявили о новых санкциях, которые будут направлены на военно-промышленный комплекс России и обеспечат выполнение предыдущих санкций в ответ на смерть Навального.
Канада вызвала на ковер посла России из-за смерти Навального
Канада вызвала российского посла, чтобы осудить смерть Навального в тюрьме и потребовать прозрачного расследования и выдачи его тела семье.
Организация американских государств приняла декларацию о войне в Украине
ОАГ приняла декларацию ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, в которой посол Украины поблагодарил такие страны, как Антигуа и Барбуда и Аргентина, за их поддержку.