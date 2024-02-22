Делегация США прибыла на Тайвань

Делегация США во главе с руководителем комитета Палаты представителей по Китаю Майком Галахером прибыла на Тайвань, передает Reuters. В рамках визита делегация из пяти законодателей встретится с президентом Цай Инвенем, а также с вице-президентом Лаем Цинде, передает УНН.

Детали

Тайвань снова и снова показывал миру, как противостоять издевательствам со стороны КПК и не только выжить, но и процветать сказал Майк Галлахер в своем заявлении.

Reuters отмечает, что в декабре 2023 года комитет, возглавляемый господином Галлахером, опубликовал большой список рекомендаций по перезагрузке экономических связей США с Китаем. Тогда господин Галлахер заявлял, что этот документ не позволит США стать экономическим вассалом Китая.

Согласно сообщению посольства США в Тайбэе, делегация пробудет на Тайване до 24 февраля. В рамках визитов законодатели намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, торговли и инвестиций, а также региональной безопасности.

Дополнение

24 января 2024 года в Тайбэй прибыли член Демократической партии США Ами Бера и республиканец Марио Диас-Баларт. Визит состоялся через несколько дней после президентских и парламентских выборов на острове. По их итогам на президентских выборах победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Цинде. Китай выступил против визита членов Конгресса США в Тайвань, поскольку рассматривает эти поездки как признание независимости острова.

Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив