Делегация США прибыла на Тайвань

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  130245 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  157532 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  148021 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  174785 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  191262 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  171592 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  195355 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  351181 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  333662 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373847 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Делегация США прибыла на Тайвань

Делегация Конгресса США во главе с председателем Китайского комитета Палаты представителей Майком Галлахером прибыла в Тайвань для обсуждения двусторонних отношений, торговли, инвестиций и региональной безопасности.

Новости Мира •   •  1535 просмотра
Делегация США прибыла на Тайвань

В Лондоне завершились слушания по делу Ассанжа

Высокий суд Англии и Уэльса завершил двухдневные слушания по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США или рассмотрению его апелляции, заявив, что окончательное решение будет принято позже.

Политика •   •  2391 просмотра
В Лондоне завершились слушания по делу Ассанжа

15 человек погибли при съезде грузовика со скалы на Филиппинах

Грузовик, перевозивший 15 человек, сорвался со скалы на Филиппинах, и все пассажиры погибли после того, как водитель не справился с управлением на скользкой дороге во время проливных дождей.

Общество •   •  7179 просмотра
15 человек погибли при съезде грузовика со скалы на Филиппинах

Politico: Байден поддерживает Рютте как нового главу НАТО

Как сообщается, Байден поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО.

Политика •   •  8789 просмотра
Politico: Байден поддерживает Рютте как нового главу НАТО

Канадские военные показали, как обучают украинских саперов

Канадские военные продемонстрировали, как они обучают украинских саперов безопасно выявлять и обезвреживать вражеские мины в рамках операции UNIFIER.

Война •   •  10580 просмотра
Канадские военные показали, как обучают украинских саперов

Литва закроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Литва закроет еще два пункта пропуска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Политика •   •  10212 просмотра
Литва закроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

В результате обрушения шахты в Венесуэле погибли 14 человек

Обвал на золотой шахте в венесуэльском штате Боливар 20 февраля унес жизни 14 человек, еще 11 получили ранения, и ожидается, что количество погибших может достичь 30, поскольку спасательные работы продолжаются.

Новости Мира •   •  7814 просмотра
В результате обрушения шахты в Венесуэле погибли 14 человек

США наложат санкции на российский ВПК - Госдеп

США объявили о новых санкциях, которые будут направлены на военно-промышленный комплекс России и обеспечат выполнение предыдущих санкций в ответ на смерть Навального.

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США наложат санкции на российский ВПК - Госдеп

Канада вызвала на ковер посла России из-за смерти Навального

Канада вызвала российского посла, чтобы осудить смерть Навального в тюрьме и потребовать прозрачного расследования и выдачи его тела семье.

Политика •   •  11169 просмотра
Канада вызвала на ковер посла России из-за смерти Навального

Организация американских государств приняла декларацию о войне в Украине

ОАГ приняла декларацию ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, в которой посол Украины поблагодарил такие страны, как Антигуа и Барбуда и Аргентина, за их поддержку.

Война •   •  15369 просмотра
Организация американских государств приняла декларацию о войне в Украине