Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  178689 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  160691 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  210845 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  246995 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  209815 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  188159 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  206882 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  204819 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207343 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив

Восемь китайских воздушных шаров пересекли воздушное пространство Тайваня за предыдущие 24 часа, по данным тайваньских властей.

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Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив

Центризбирком рф завершил регистрацию на "президентские выборы"

Центральная избирательная комиссия рф завершила регистрацию для участия в "выборах президента" страны.

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Центризбирком рф завершил регистрацию на "президентские выборы"

Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю

На митинге в Южной Каролине Трамп призвал к прекращению войны в Украине и выразил несогласие с дополнительной помощью Сената Украине и Израилю.

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Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю

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В Киевской области активизировали силы противовоздушной обороны после того, как заметили вражеские БПЛА.

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На Тринидаде и Тобаго распространилось на 15 километров нефтяное пятно

После загадочной кораблекрушения у берегов Тринидада и Тобаго произошел разлив нефти длиной не менее 15 км, что угрожает коралловым рифам и пляжам.

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На Тринидаде и Тобаго распространилось на 15 километров нефтяное пятно

Безос продал 12 миллионов акций Amazon на сумму около 2 миллиардов долларов

Основатель Amazon Джефф Безос продал 12 миллионов акций компании примерно за 2 миллиарда долларов в рамках ранее объявленного плана по продаже акций.

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Безос продал 12 миллионов акций Amazon на сумму около 2 миллиардов долларов

Сообщается о перемещении беспилотников Shahed в направлении Винницкой области и Николаева

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении групп беспилотников Shahed иранского производства, которые передвигаются в северном и южном направлениях страны.

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Сообщается о перемещении беспилотников Shahed в направлении Винницкой области и Николаева

Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах

Военно-воздушные силы Украины сообщили об изменениях в передвижении групп беспилотников Shahed иранского производства в разных регионах страны: некоторые из них направляются на северо-запад от Винницы, на запад вдоль границы между Николаевом и Кировоградом, а также от Кировограда до Черкасс.

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Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах

россияне наступают на многих направлениях вдоль линии соприкосновения на востоке Украины

Вражеские силы продвинулись вперед в нескольких местах вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в частности к северу от Авдеевки, а также вблизи Первомайского, Новомихайловки, Ивановки, Клищеевки и Георгиевки.

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россияне наступают на многих направлениях вдоль линии соприкосновения на востоке Украины

Масштабный пожар в рф: Есть пострадавшие

В гостиничном комплексе в Тольятти (рф), где проходил фестиваль скорости, произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.

Новости Мира •   •  17436 просмотра
Масштабный пожар в рф: Есть пострадавшие