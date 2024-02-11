Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив

Восемь китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив за предыдущие 24 часа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье Министерство обороны Тайваня сообщило, что за предыдущие 24 часа было обнаружено 8 проникновений китайских воздушных шаров, которые пересекли Тайваньский пролив. 5 из них пролетели через Тайвань.

Тайвань, который имеет собственное правительство и признает себя независимой страной, с декабря жалуется на воздушные шары, заявляя, что они представляют угрозу безопасности авиации и попытку психологической войны.

Китай не высказал свою позицию относительно этих сообщений.

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Сейчас и Китай, и Тайвань празднуют лунный Новый год, который считается самым важным праздником в китайскоязычном мире.

Тайвань заметил китайские воздушные шары вблизи своей крупной авиабазы