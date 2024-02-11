Тайвань повідомляє, що 8 китайських повітряних куль перетнули Тайванську протоку
Київ • УНН
Вісім китайських повітряних куль перетнули повітряний простір Тайваню за попередні 24 години, за даними тайванської влади.
Вісім китайських повітряних куль перетнули Тайванську протоку за попередні 24 години. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У неділю Міністерство оборони Тайваню повідомило, що за попередні 24 години було виявлено 8 проникнень китайських повітряних куль, які перетнули Тайванську протоку. 5 з них пролетіли через Тайвань.
Тайвань, який має власний уряд і визнає себе незалежною країною, з грудня скаржиться на повітряні кулі, заявляючи, що вони становлять загрозу безпеці авіації та спробу психологічної війни.
Китай не висловив свою позицію щодо цих повідомлень.
Додамо
Наразі і Китай, і Тайвань святкують місячний Новий рік, який вважається найважливішим свято в китайськомовному світі.
Тайвань помітив китайські повітряні кулі поблизу своєї великої авіабази03.01.24, 13:45 • 23910 переглядiв