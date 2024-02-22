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Делегація США прибула на Тайвань

Делегація США прибула на Тайвань

Київ • УНН

 • 25590 перегляди

Делегація Конгресу США на чолі з головою Китайського комітету Палати представників Майком Галлахером прибула до Тайваню для обговорення двосторонніх відносин, торгівлі, інвестицій та регіональної безпеки.

Делегація США на чолі з керівником комітету Палати представників із Китаю Майком Галахером прибула на Тайвань, передає Reuters. У рамках візиту делегація з п'яти законодавців зустрінеться з президентом Цай Інвенем, а також з віце-президентом Лаєм Цінде, передає УНН.

Деталі

Тайвань знову і знову показував світові, як протистояти знущанням з боку КПК і не тільки вижити, а й процвітати

сказав Майк Галлахер у своїй заяві.

Reuters зазначає, що у грудні 2023 року комітет, очолюваний паном Галлахером, опублікував великий список рекомендацій щодо перезавантаження економічних зв'язків США з Китаєм. Тоді пан Галлахер заявляв, що цей документ не дозволить США стати економічним васалом Китаю.

Згідно з повідомленням посольства США в Тайбеї, делегація пробуде на Тайвані до 24 лютого. У рамках візитів законодавці мають намір обговорити питання двосторонніх відносин, торгівлі та інвестицій, а також регіональної безпеки.

Доповнення

24 січня 2024 року до Тайбей прибули член Демократичної партії США Амі Бера та республіканець Маріо Діас-Баларт. Візит відбувся за кілька днів після президентських і парламентських виборів на острові. За їхніми підсумками на президентських виборах переміг кандидат від правлячої Демократичної прогресивної партії Лай Цінде. Китай виступив проти візиту членів Конгресу США до Тайваню, оскільки розглядає ці поїздки як визнання незалежності острова.

Тайвань повідомляє, що 8 китайських повітряних куль перетнули Тайванську протоку11.02.24, 04:39 • 35065 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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