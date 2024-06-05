Кібератака на підрядника Національної служби охорони здоров’я Англії порушила роботу лондонських лікарнях
Київ • УНН
Кібератака програми-вимагача на підрядника національної служби охорони здоров'я Англії порушила медичні процедури і обслуговування в декількох лондонських лікарнях, змусивши перенаправити пацієнтів в інші установи.
Кібератака на підрядника Національної служби охорони здоров’я Англії змусила лондонські лікарні перенаправити пацієнтів до інших медичних закладів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Унаслідок масштабної кібератаки на підрядника Національної служби охорони здоров’я Англії, кілька лікарень у Лондоні були змушені припинити проведення операцій, аналізів крові та інших медичних процедур, перенаправивши пацієнтів в інші медичні заклади.
Під ударом опинилися лікарні Королівського коледжу, Гая та Сент-Томаса, а також численні постачальники первинної медичної допомоги у столиці Великої Британії.
Всі постраждалі медичні установи та постачальники співпрацюють із компанією Synnovis, що надає лабораторні послуги для NHS.
Згідно з заявою компанії, атака програм-вимагачів, яка пошкодила їхні ІТ-системи, призвела до серйозних перешкод у проведенні багатьох патологічних послуг.
Найбільше постраждали послуги, пов'язані з аналізами крові та переливанням.
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