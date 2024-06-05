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Кібератака на підрядника Національної служби охорони здоров’я Англії порушила роботу лондонських лікарнях

Кібератака на підрядника Національної служби охорони здоров’я Англії порушила роботу лондонських лікарнях

Київ • УНН

 • 25557 перегляди

Кібератака програми-вимагача на підрядника національної служби охорони здоров'я Англії порушила медичні процедури і обслуговування в декількох лондонських лікарнях, змусивши перенаправити пацієнтів в інші установи.

Кібератака на підрядника Національної служби охорони здоров’я Англії змусила лондонські лікарні перенаправити пацієнтів до інших медичних закладів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Унаслідок масштабної кібератаки на підрядника Національної служби охорони здоров’я Англії, кілька лікарень у Лондоні були змушені припинити проведення операцій, аналізів крові та інших медичних процедур, перенаправивши пацієнтів в інші медичні заклади.

Під ударом опинилися лікарні Королівського коледжу, Гая та Сент-Томаса, а також численні постачальники первинної медичної допомоги у столиці Великої Британії.

Всі постраждалі медичні установи та постачальники співпрацюють із компанією Synnovis, що надає лабораторні послуги для NHS.

Згідно з заявою компанії, атака програм-вимагачів, яка пошкодила їхні ІТ-системи, призвела до серйозних перешкод у проведенні багатьох патологічних послуг.

Найбільше постраждали послуги, пов'язані з аналізами крові та переливанням.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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