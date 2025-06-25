"Врач в кармане": в Британии запускают медицинский чат-бот на базе ИИ

Пациентам в Великобритании предложат обращаться к "терапевту с искусственным интеллектом" вместо живого врача - по крайней мере, в качестве первой инстанции. Об этом говорится в масштабном десятилетнем плане реформы Национальной службы здравоохранения (NHS), представленном министром здравоохранения Вэсом Стритингом, передает УНН со ссылкой на TheTimes.

Детали

В рамках этой реформы мобильное приложение NHS получит обновление с интеграцией искусственного интеллекта. Новый сервис "Мой компаньон" будет, по словам министра, цифровым ассистентом, который будет помогать управлять симптомами, направлять к врачам или в отделения неотложной помощи, подскажет, какие лекарства следует принимать, и будет следить за состояниями, требующими долговременного наблюдения.

"Это предоставит всем пациентам информацию о состоянии их здоровья, если оно у них есть, или о процедуре, если она им нужна", - заявил Стритинг на мероприятии в Блэкпуле.

По его словам, новая система также поможет ответить на те вопросы, которые люди часто забывают или стесняются задавать во время личной консультации.

Интеграция новой технологии запланирована уже на ближайшие три года. Для этого будет использовано 10 миллиардов фунтов стерлингов - дополнительное финансирование NHS, выделенное канцлером Рейчел Ривз в рамках обзора государственных расходов.

Ожидается, что применение искусственного интеллекта уменьшит нагрузку на врачей, сократит очереди, которые сейчас превышают 7,4 миллиона человек, и сделает NHS более эффективной.

"Искусственный интеллект революционизирует нашу систему здравоохранения", - подчеркнул министр, отметив, что отказ от инноваций несет "экзистенциальный риск" для NHS.

Приложение позволит сравнивать лекарства и врачей

Отдельным пунктом плана является запуск инструмента "Мой выбор" в мобильном приложении NHS. Он позволит пациентам сравнивать больницы и семейных врачей и самостоятельно выбирать, куда обращаться. "Он покажет пациентам все: от ближайшей аптеки до лучшей больницы для операций на сердце по всей стране, и пациенты смогут выбирать на основе своих предпочтений", - пояснил Стритинг.

Он также подчеркнул, что прозрачность данных о времени ожидания, результатах лечения и удовлетворенности будет стимулировать больницы улучшать свои услуги.

Министр заявил о намерении положить конец социальному неравенству

"Если состоятельные люди хотят мгновенной информации о собственном здоровье, они могут заплатить за приложение, которое позволяет им общаться с врачом по телефону круглосуточно, но представители рабочего класса не могут этого сделать", - также подчеркнул Стритинг.

"Национальная служба здравоохранения кажется все более медленной и устаревшей для поколения, которое организует свою жизнь одним нажатием кнопки. Если вас раздражает, что Deliveroo не доставит вам ужин менее чем за час, как вы будете себя чувствовать, когда вам говорят ждать год на операцию на колене?" - добавил он.

По мнению министра, модернизация - это не только об удобстве, но и о выживании NHS, ведь молодежь может отказаться от Национальной службы здравоохранения из-за своих налогов.

Кроме технических нововведений, план предусматривает социальные инициативы: будет запущен пилотный проект по привлечению тысячи новых работников NHS из регионов, наиболее пострадавших от безработицы. По словам Стритинга, "служба здравоохранения также должна выступать двигателем местного экономического роста, предоставляя возможности для обучения и работы местным жителям".

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