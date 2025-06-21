Великобритания может узаконить эвтаназию

Парламент Великобритании проголосовал за законопроект о легализации ассистированного суицида (эвтаназии). Это открывает путь к самым масштабным социальным изменениям в стране за последнее поколение. Об этом информирует агентство Reuters, BBC, передает УНН.

Детали

По данным информагентства, в ходе голосования законопроект поддержали 314 депутатов Палаты общин, 291 выступил против.

Закон "О неизлечимо больных взрослых (конец жизни)" предоставит психически дееспособным, неизлечимо больным взрослым в Англии и Уэльсе, которым осталось жить шесть месяцев или меньше, право решить, завершить ли свою жизнь с помощью врачей - пишет Reuters.

Теперь документ перейдет в Палату лордов, где его ожидают несколько месяцев обсуждений и поправки. Несмотря на возможные изменения, невыбранные лорды вряд ли будут блокировать законодательство, принятое избранными членами Палаты общин.

Таким образом, Британия может присоединиться к таким странам, как Австралия, Канада и отдельные штаты США, где уже разрешили ассистированный суицид.

BBC сообщает, что Премьер-министр сэр Кир Стармер поддержал эту процедуру, тогда как лидер консерваторов Кеми Баденох и министр здравоохранения Вес Стритинг проголосовали против.

Депутат от Лейбористской партии Ким Лидбитер провела законопроект через Палату общин и в интервью BBC после голосования сказала, что она "на седьмом небе от счастья".

Я знаю, что это значит для неизлечимо больных людей и их близких - сказала она.

Сторонники законопроекта отметили, что он обеспечит достоинство и сострадание людям, которые страдают. Противники же уверены, что больные люди могут чувствовать, что им следует покончить с жизнью, боясь стать обузой для своих семей и общества.

Напомним

В ноябре 2024 года Парламент Великобритании предварительно одобрил законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных: 330 голосов "за" против 275. Голосованию в парламенте предшествовали напряженные дебаты, длившиеся более пяти часов. Противники законопроекта высказывали опасения, что неизлечимо больные люди будут просить об эвтаназии не по собственному желанию, а чтобы не быть обузой своим родственникам или лишить их расходов на уход за больным. Они предлагали не легализовать эвтаназию, а развивать паллиативную помощь, чтобы облегчать страдания умирающих.

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