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Велика Британія може узаконити евтаназію

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Парламент Великої Британії підтримав законопроєкт про легалізацію асистованого суїциду, що дозволить невиліковно хворим дорослим самостійно вирішувати питання про завершення життя. Цей документ тепер чекає на розгляд у Палаті лордів, де очікуються місяці обговорень та можливих поправок.

Велика Британія може узаконити евтаназію

Парламент Великої Британії проголосував за законопроєкт про легалізацію асистованого суїциду (евтаназії). Це відкриває шлях до наймасштабнішої соціальної зміни в країні за останнє покоління. Про це інформує агенція Reuters, BBC, передає УНН.

Деталі

За даними інформагенції, у ході голосування законопроєкт підтримали 314 депутатів Палати громад, 291 – виступив проти.

Закон "Про невиліковно хворих дорослих (кінець життя)" надасть психічно дієздатним, невиліковно хворим дорослим в Англії та Уельсі, яким залишилося жити шість місяців або менше, право вирішити, чи завершити своє життя за допомогою лікарів

- пише Reuters.

Тепер документ перейде до Палати лордів, де його очікує кілька місяців обговорень і поправки. Попри можливі зміни необрані лорди навряд чи блокуватимуть законодавство, ухвалене обраними членами Палати громад.

Таким чином, Британія може приєднатися до таких країн, як Австралія, Канада та окремі штати США, де вже дозволили асистований суїцид.

ВВС повідомляє, що Прем'єр-міністр сер Кір Стармер підтримав цю процедуру, тоді як лідер консерваторів Кемі Баденох та міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг проголосували проти.

Депутат від Лейбористської партії Кім Лідбітер провела законопроект через Палату громад та в інтерв'ю ВВС після голосування сказала, що вона "на сьомому небі від щастя".

Я знаю, що це означає для невиліковно хворих людей та їхніх близьких

- сказала вона.

Прихильники законопроєкту зауважили, що він забезпечить гідність і співчуття людям, які страждають. Противники ж впевнені, що хворі люди можуть відчувати, що їм слід покінчити з життям, боячись стати тягарем для своїх родин і суспільства.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року Парламент Великої Британії попередньо схвалив законопроєкт про евтаназію для невиліковно хворих: 330 голосів "за" проти 275. Голосуванню в парламенті передували напружені дебати, що тривали понад пʼять годин. Противники законопроєкту висловлювали побоювання, що невиліковно хворі люди проситимуть про евтаназію не за власним бажанням, а щоб не бути тягарем своїм родичам або позбавити їх витрат на догляд за хворим. Вони пропонували не легалізувати евтаназію, а розвивати паліативну допомогу, щоб полегшувати страждання тих, хто помирає.

У Словенії на референдумі підтримали легалізацію канабісу та евтаназію10.06.24, 18:44 • 23069 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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