У Словенії на референдумі підтримали легалізацію канабісу та евтаназію
Київ • УНН
У Словенії були проведені референдуми про легалізацію канабісу для медичного та особистого використання, а також про евтаназію, і виборці підтримали всі три пропозиції.
Одночасно з виборами до Європейського парламенту, у Словенії провели референдуми щодо часткової легалізації канабісу та евтаназію. Виборці підтримали усі запропоновані зміни до законодавства. Про це пише УНН з посиланням на RTV Slovenija.
Деталі
У виданні пояснили, що на консультативний референдум у Словаччині стосовно канабісу були винесені два питання – про його легалізацію в медичних цілях і для особистого використання.
Першу опцію підтримали понад 66,5% тих, хто голосував, другу – трохи більш як 51,5%. В обох випадках явка склала майже 40%.
Окрім того, було окреме питання "Чи підтримуєте ви ухвалення закону, що регулює право на добровільну допомогу в кінці життя?" 54,82% виборців відповіли ствердно і 45,19% – проти.
Зазначається, що явка виборців склала понад 40%.
Доповнення
Після оприлюднення результатів консультативних референдумів прем’єр Словаччини Роберт Голоб заявив, що з обох питань "правова база вже максимально сформована", і перші законодавчі пропозиції можуть бути готові до кінця року.
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