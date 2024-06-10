В Словении на референдуме поддержали легализацию каннабиса и эвтаназию

Одновременно с выборами в Европейский парламент, в Словении провели референдумы по частичной легализации каннабиса и эвтаназии. Избиратели поддержали все предложенные изменения в законодательстве.Об этом пишет УНН со ссылкой на RTV Slovenija.

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В издании пояснили, что на консультативный референдум в Словакии в отношении каннабиса были вынесены два вопроса – о его легализации в медицинских целях и для личного использования.

Первую опцию поддержали более 66,5% голосовавших, вторую – чуть более 51,5%. В обоих случаях явка составила почти 40%.

Кроме того, был отдельный вопрос " Поддерживаете ли вы принятие закона, регулирующего право на добровольную помощь в конце жизни?"54,82% избирателей ответили утвердительно и 45,19% – против.

Отмечается, что явка избирателей составила более 40%.

Дополнение

После обнародования результатов консультативных референдумов премьер Словакии Роберт Голоб заявил, что по обоим вопросам "правовая база уже максимально сформирована", и первые законодательные предложения могут быть готовы к концу года.

Напомним

Французское правительство продвигает законопроект, легализующий ассистированное самоубийство для неизлечимо больных пациентов на суровых условиях.