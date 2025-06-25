"Лікар у кишені": у Британії запускають медичний чат-бот на базі ШІ

Пацієнтам у Великій Британії запропонують звертатися до "терапевта зі штучним інтелектом" замість живого лікаря - принаймні як до першої інстанції. Про це йдеться у масштабному десятирічному плані реформи Національної служби охорони здоров’я (NHS), представленому міністром охорони здоров’я Весом Стрітінгом, передає УНН із посиланням на TheTimes.

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У рамках цієї реформи мобільний додаток NHS отримає оновлення з інтеграцією штучного інтелекту. Новий сервіс "Мій компаньйон" буде, за словами міністра, цифровим асистентом, який допомагатиме керувати симптомами, направлятиме до лікарів чи відділень невідкладної допомоги, підкаже, які ліки слід приймати, та стежитиме за станами, що вимагають довготривалого нагляду.

"Це надасть усім пацієнтам інформацію про стан їхнього здоров’я, якщо він у них є, або про процедуру, якщо вона їм потрібна", - заявив Стрітінг на заході в Блекпулі.

За його словами, нова система також допоможе відповісти на ті запитання, які люди часто забувають або соромляться ставити під час особистої консультації.

Інтеграція нової технології запланована вже на найближчі три роки. Для цього буде використано 10 мільярдів фунтів стерлінгів - додаткове фінансування NHS, виділене канцлеркою Рейчел Рівз у рамках огляду державних витрат.

Очікується, що застосування штучного інтелекту зменшить навантаження на лікарів, скоротить черги, які наразі перевищують 7,4 мільйона осіб, і зробить NHS більш ефективною.

"Штучний інтелект революціонізує нашу систему охорони здоров’я", - наголосив міністр, зазначивши, що відмова від інновацій несе "екзистенційний ризик" для NHS.

Додаток дозволить порівнювати ліки та лікарів

Окремим пунктом плану є запуск інструменту "Мій вибір" у мобільному додатку NHS. Він дозволить пацієнтам порівнювати лікарні та сімейних лікарів і самостійно обирати, куди звертатися. "Він покаже пацієнтам усе: від найближчої аптеки до найкращої лікарні для операцій на серці по всій країні, і пацієнти зможуть вибирати на основі своїх уподобань", - пояснив Стрітінг.

Він також підкреслив, що прозорість даних щодо часу очікування, результатів лікування та задоволеності стимулюватиме лікарні поліпшувати свої послуги.

Міністр заявив про намір покласти край соціальній нерівності

"Якщо заможні люди хочуть миттєвої інформації про власне здоров’я, вони можуть заплатити за додаток, який дозволяє їм спілкуватися з лікарем по телефону цілодобово, але представники робітничого класу не можуть цього зробити", - також наголосив Стрітінг.

"Національна служба охорони здоров’я здається дедалі повільнішою та застарілою для покоління, яке організовує своє життя одним натисканням кнопки. Якщо вас дратує, що Deliveroo не доставить вам вечерю менш ніж за годину, як ви почуватиметеся, коли вам кажуть чекати рік на операцію на коліні?", - додав він.

На думку міністра, модернізація - це не лише про зручність, а й про виживання NHS, адже молодь може відмовитися від Національної служби охорони здоров’я через свої податки.

Окрім технічних нововведень, план передбачає соціальні ініціативи: буде запущено пілотний проєкт із залучення тисячі нових працівників NHS із регіонів, які найбільше постраждали від безробіття. За словами Стрітінга, "служба охорони здоров’я також повинна виступати двигуном місцевого економічного зростання, надаючи можливості для навчання та роботи місцевим жителям".

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