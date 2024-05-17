Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать

В Украине несмотря на имеющиеся отключения света и сложную ситуацию, граждане будут иметь доступ к медицинским, социальным и государственным услугам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Шмыгаль сообщил, что энергосистема целостная и работает стабильно. Энергетики контролируют ситуацию. Однако генерации электроэнергии не хватает, чтобы покрыть все потребление.

Поэтому "Укрэнерго" вынуждено вернуться к графикам отключений, как для промышленности, так и для населения, - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство, энергетики и все ответственные ведомства работают в непрерывном режиме, чтобы максимально улучшить ситуацию.

Несмотря на имеющиеся отключения и сложную ситуацию, граждане будут иметь доступ к медицинским, социальным и государственным услугам. Сейчас в медицинских учреждениях Украины есть уже более 11 тысяч генераторов, - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас в медицинских учреждениях Украины есть уже более 11 тысяч генераторов. Наличие в больницах со стационарными отделениями не менее 1 генератора, по его словам, является условием для контрактирования с Нацслужбой здоровья.

Кроме того, в рамках совместного проекта со Всемирным банком государство устанавливает в медучреждениях солнечные станции с аккумуляторами, которые накапливают электроэнергию. Сейчас более 60 больниц имеют такие станции.

Недавно медучреждения в 20 областях Украины получили 300 систем хранения энергии. Всего в течение 2024 года медучреждения Украины получат 2000 таких систем, - отметил Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что государство обеспечивает также учреждения социальной защиты. В центрах предоставления социальных услуг имеются более 600 генераторов. Интернатные учреждения имеют 780 генераторов. Центры предоставления административных услуг - 545 генераторов, а 109 - оборудованы солнечными панелями.

Эту работу необходимо не просто продолжать, но ускорять и расширять. Поэтому задача для каждого Министерства и Министра: обеспечить энергетическую автономность всех определенных учреждений в вашей отрасли и ответственности. Это касается как электроэнергии, так и отопления, - подчеркнул премьер.

Дополнение

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал 16 мая, что все больницы в Украине со стационарами обеспечены генераторами. Больницы могут работать полноценно, и проводить ургентные и плановые оперативные вмешательства.