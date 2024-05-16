Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" объяснили, когда будут действовать графики света в пятницу

В пятницу, 17 мая, в Украине сохраняются графики почасовых отключений (ГПВ) Об этом предупредили "Укрэнерго" для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине, передает УНН.

Детали

Графики почасовых отключений (ГПВ) для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона - говорится в заявлении "Укрэнерго".

На следующей неделе ситуация с электроснабжением может быть действительно значительно легче - Укрэнерго

Также в компании в очередной раз напомнили, что причиной ограничений электроэнергии является увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.

Сейчас мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

Напомним

Член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко во время обсуждения на тему энергетики предупредил, что ограничения электропотребления, которые начались в Украине, могут действовать все лето.