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Відключення тривають: в "Укренерго" пояснили, коли діятимуть графіки світла у п'ятницю

Відключення тривають: в "Укренерго" пояснили, коли діятимуть графіки світла у п'ятницю

Київ • УНН

 • 21728 перегляди

Годинні віялові відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій території України через збільшення споживання електроенергії та недостатню потужність українських електростанцій, спричинену російськими ракетними та безпілотними атаками на енергосистему країни.

У п'ятницю, 17 травня, в Україні зберігаються графіки погодинних відключень (ГПВ) Про це попередили "Укренерго" для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні, передає УНН.

Деталі 

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону

- йдеться в заяві "Укренерго".

На наступному тижні ситуація з електропостачанням може бути дійсно значно легшою – Укренерго16.05.24, 14:40 • 20179 переглядiв

Також в компанії вкотре нагадали, що причиною обмежень електроенергії є збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Наразі потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Нагадаємо

 Член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойкопід час обговорення на тему енергетики попередив, що обмеження електроспоживання, які почалися в Україні, можуть діяти все літо.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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