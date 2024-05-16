На наступному тижні ситуація з електропостачанням може бути дійсно значно легшою – Укренерго

Протягом року можливі періодичні відключення електроенергії через дефіцит, але ситуація може покращитися зі зміною погоди. Про це розповів Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає УНН.

Протягом тривалого періоду часу — весною, літом та зимою — у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться вдаватися до відключення споживачів. Це не відбуватиметься щодня. Наприклад, ситуація наступного тижня може значно покращитися порівняно з цим тижнем, що буде пов'язано зі зміною погодних умов. Проте, час від часу нам, як операторам енергосистеми, доведеться використовувати відключення споживачів як останній інструмент для збалансування системи.