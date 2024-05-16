На наступному тижні ситуація з електропостачанням може бути дійсно значно легшою – Укренерго
Київ • УНН
Ситуація з постачанням електроенергії в Україні може значно полегшитися наступного тижня через зміни погодних умов, але періодичні відключення електроенергії триватимуть протягом року через дефіцит, за словами генерального директора "Укренерго".
Протягом року можливі періодичні відключення електроенергії через дефіцит, але ситуація може покращитися зі зміною погоди. Про це розповів Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає УНН.
Протягом тривалого періоду часу — весною, літом та зимою — у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться вдаватися до відключення споживачів. Це не відбуватиметься щодня. Наприклад, ситуація наступного тижня може значно покращитися порівняно з цим тижнем, що буде пов'язано зі зміною погодних умов. Проте, час від часу нам, як операторам енергосистеми, доведеться використовувати відключення споживачів як останній інструмент для збалансування системи.
Кудрицький зазначив, що для уникнення ризиків відключення енергопостачання необхідно:
- по-перше, відновити роботу пошкоджених електростанцій, що може зайняти час від тижнів до років;
- по-друге, потрібен час для розробки та впровадження нової, децентралізованої генерації, яка буде більш надійною та стійкою до атак.
Нагадаємо
Обмеження електроенергії в Україні, що почалися день тому, можуть діяти до серпня через різні фактори, з поліпшенням у серпні-вересні, повідомив радник прем'єр-міністра України і член наглядової ради "Укренерго".