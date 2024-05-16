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Нинішні обмеження електроенергії можуть тривати до серпня - радник прем'єра

Нинішні обмеження електроенергії можуть тривати до серпня - радник прем'єра

Київ • УНН

 • 125999 перегляди

Обмеження електроенергії в Україні, що почалися день тому, можуть діяти до серпня через різні фактори, з поліпшенням у серпні-вересні, повідомив радник прем'єр-міністра України і член наглядової ради "Укренерго".

Обмеження електроспоживання, які почалися в Україні добу тому, можуть діяти все літо, наголосив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко під час обговорення на тему енергетики у четвер, пише УНН.

Якщо ми говоримо про обмеження, які почалися добу тому, не відкрию великий секрет, якщо скажу, що в цих умовах нам доведеться, за моїми оцінками, жити до серпня місяця

 – зазначив Бойко.

Водночас він зазначив що незначне покращення очікується у серпні-вересні.

"Серпень-вересень я очікую незначне покращення в силу різного набору факторів – починаючи від виходу з активної фази ремонтів атомної генерації, все ще буде залишатися активним сонце, і відповідно в системі буде присутня велика кількість сонячної генерації. Ще буде тепло, але вже не гаряче, тому додаткове навантаження в системі, яке традиційно виникає в найбільш гарячі літні місяці, знизиться", – пояснив він.

Графіки відключень світла сьогодні в усіх регіонах, планується імпорт з 5 країн ЄС - Укренерго16.05.24, 12:24 • 24272 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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