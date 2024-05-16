Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Ограничения электропотребления, которые начались в Украине сутки назад, могут действовать все лето, отметил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета "Укрэнерго" во время обсуждения на тему энергетики в четверг, пишет УНН.

Если мы говорим об ограничениях, которые начались сутки назад, не открою большой секрет, если скажу, что в этих условиях нам придется, по моим оценкам, жить до августа месяца

- отметил Бойко.

В то же время он указал, что незначительное улучшение ожидается в августе-сентябре.

"Август-сентябрь я ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов - начиная от выхода из активной фазы ремонтов атомной генерации, все еще будет оставаться активным солнце, и соответственно в системе будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Еще будет тепло, но уже не горячо, поэтому дополнительная нагрузка в системе, которая традиционно возникает в наиболее горячие летние месяцы, снизится", - пояснил он.

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