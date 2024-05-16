Графики отключений света сегодня во всех регионах, планируется импорт из 5 стран ЕС - Укрэнерго

В энергосистеме Украины значительный дефицит большую часть суток, сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений, в дополнение к аварийной помощи из ряда соседних стран запланирован импорт из 5 стран ЕС, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Детали

"Большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона. Сегодня, 16 мая, с 00:00 во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений", - сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления по регионам можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Импорт

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 23 488 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 653 МВт.

Обесточивание

На утро обесточены 446 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам: есть новые обесточивания в Киевской, Одесской, Сумской, областях