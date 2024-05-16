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Графіки відключень світла сьогодні в усіх регіонах, планується імпорт з 5 країн ЄС - Укренерго

Графіки відключень світла сьогодні в усіх регіонах, планується імпорт з 5 країн ЄС - Укренерго

Київ • УНН

 • 24272 перегляди

Україна стикається зі значним дефіцитом електроенергії, сьогодні погодинні відключення в усіх регіонах, і для подолання дефіциту планується імпорт з 5 країн ЄС.

В енергосистемі України значний дефіцит більшу частину доби, сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень, на додачу до аварійної допомоги з низки сусідніх країн запланований імпорт з 5 країн ЄС, повідомили в НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Деталі

"Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. Сьогодні, 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень", - повідомили в Укренерго.

Зазначається, що отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання по регіонах можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

На тлі дефіциту знову можливі відключення світла, уже йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго16.05.24, 10:49 • 27356 переглядiв

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 488 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 653 МВт. 

Знеструмлення

На ранок знеструмлено 446 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин: є нові знеструмлення у Київській, Одеській, Сумській, областях

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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