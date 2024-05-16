На тлі дефіциту знову можливі відключення світла, уже йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго
Київ • УНН
Україна зіткнулася з перебоями в електропостачанні через дефіцит електроенергії, з обмеженнями в промисловості, запланованими на сьогодні з 16:00, і звернулася до ЄС з проханням про екстрену допомогу.
В Україні на тлі нестачі електроенергії сьогодні знову можливі відключення, обмеження для промисловості плануються з 16 години, уже залучено аварійну допомогу з ЄС, повідомили в Міненерго у четвер, пише УНН.
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Минулої доби, як повідомляється, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також вчора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.
"Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії", - ідеться у повідомленні.
У четвер з 00:00 до 9:00 в усіх регіонах, окрім Херсонської області, як вказано, застосовувалися обмеження промислових споживачів. "Ці обмеження будуть застосовуватися і ввечері - з 16:00 до 24:00", - вказали у Міненерго.
Вчора ввечері в усіх регіонах України, як зазначається, було запроваджено аварійні відключення світла. Близько опівночі обмеження було скасовано, проте знову екстрено застосовано в окремих регіонах (Дніпропетровська область, Київ та Київська область, Харківська область).
Відключення можливі і поточної доби у період пікового навантаження
"Аби уникнути аварійних відключень, Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)", - наголосили у відомстві.
Промислових споживачів просять переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт.
Знеструмлення
Вчора ввечері в Київській області відключалась одна з високовольтних повітряних ліній. Її виведено в аварійних ремонт, причина з’ясовується.
Сьогодні вранці у Рівненській області з технологічних причин відключалося обладнання на високовольтній підстанції. Його включено в роботу, споживачі не знеструмлювалися.
Минулої доби у Дніпропетровській області з технологічних причин вимикалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Усіх заживлено.
Надзвичайні ситуації
У Донецькій області під час знеструмлення шахти сталося порушення в роботі вентиляційного обладнання. На поверхню було виведено 124 працівники. Електропостачання шахти та роботу вентиляційного обладнання відновлено.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,33 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 23 488 МВт-год. Експорту не передбачається.