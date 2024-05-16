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На тлі дефіциту знову можливі відключення світла, уже йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго

На тлі дефіциту знову можливі відключення світла, уже йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго

Київ • УНН

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Україна зіткнулася з перебоями в електропостачанні через дефіцит електроенергії, з обмеженнями в промисловості, запланованими на сьогодні з 16:00, і звернулася до ЄС з проханням про екстрену допомогу.

В Україні на тлі нестачі електроенергії сьогодні знову можливі відключення, обмеження для промисловості плануються з 16 години, уже залучено аварійну допомогу з ЄС, повідомили в Міненерго у четвер, пише УНН.

Деталі

Минулої доби, як повідомляється, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також вчора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

"Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії", - ідеться у повідомленні.

У четвер з 00:00 до 9:00 в усіх регіонах, окрім Херсонської області, як вказано, застосовувалися обмеження промислових споживачів. "Ці обмеження будуть застосовуватися і ввечері - з 16:00 до 24:00", - вказали у Міненерго.

Вчора ввечері в усіх регіонах України, як зазначається, було запроваджено аварійні відключення світла. Близько опівночі обмеження було скасовано, проте знову екстрено застосовано в окремих регіонах (Дніпропетровська область, Київ та Київська область, Харківська область).

Відключення можливі і поточної доби у період пікового навантаження

- повідомили в Міненерго.

"Аби уникнути аварійних відключень, Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)", - наголосили у відомстві.

Промислових споживачів просять переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт.

Знеструмлення

Вчора ввечері в Київській області відключалась одна з високовольтних повітряних ліній. Її виведено в аварійних ремонт, причина з’ясовується.

Сьогодні вранці у Рівненській області з технологічних причин відключалося обладнання на високовольтній підстанції. Його включено в роботу, споживачі не знеструмлювалися.

Минулої доби у Дніпропетровській області з технологічних причин вимикалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Усіх заживлено.

Надзвичайні ситуації

У Донецькій області під час знеструмлення шахти сталося порушення в роботі вентиляційного обладнання. На поверхню було виведено 124 працівники. Електропостачання шахти та роботу вентиляційного обладнання відновлено.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,33 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 23 488 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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