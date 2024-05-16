ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго
СБУ: задержали агента фсб, который помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковскую область
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго
Украина столкнулась с перебоями в электроснабжении из-за дефицита электроэнергии, с ограничениями в промышленности, запланированными на сегодня с 16:00, и обратилась к ЕС с просьбой об экстренной помощи.
СБУ: задержали агента фсб, который помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковскую область
Служба безопасности Украины задержала 18-летнего харьковчанина, который подозревается в том, что был агентом фсб и собирал разведывательные данные, чтобы помочь спланировать новое наступление россиян в регионе.
Си Цзиньпин и путин подписали заявление об углублении отношений
путин и Си подписали совместное заявление, в котором определили новые масштабные задачи и долгосрочные перспективы углубления всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между россией и Китаем.
Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger после ссоры с топ-менеджером - Reuters
Миллиардер Элон Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger, из 500 человек, после спора с ее руководителем по поводу дальнейших сокращений, но с тех пор начал постепенно нанимать новых сотрудников.
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и дронами: 97 взрывов
Российские войска атаковали пограничье Черниговской области из разных видов оружия, вызвав 97 взрывов и пожаров в домохозяйствах, но сообщений о погибших или раненых не поступало.
С начала полномасштабного вторжения иностранцы открыли более 2,6 компаний в Украине: из каких стран бизнесменов больше всего
С начала полномасштабного вторжения в Украину иностранцами было основано 2652 компании, самыми активными инвесторами стали граждане Турции, Узбекистана, Польши и США.
В ПЦУ рассказали, какую символику имеют вышиванки священнослужителей
Украинская Православная Церковь объясняет символику цветов, узоров и элементов священнических облачений, где каждая деталь имеет собственное значение, укорененное в традиции, и представляет такие понятия, как Святая Троица, Христова вера и божественная мудрость.
В северной части Волчанска и городе Силы обороны не дают оккупантам закрепиться
Украинские военные не дают российским оккупантам закрепиться в северной части города Волчанск, прочесывают здания и наносят огневые удары по противнику для стабилизации ситуации.
Украли 25 млн долларов в криптовалюте за 12 секунд: в США судят двух братьев
Два брата-выпускника Массачусетского технологического института украли криптовалюту Ethereum на сумму 25 миллионов долларов всего за 12 секунд с помощью сложной схемы, и теперь им грозит более 20 лет заключения за мошенничество и отмывание денег.
В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ
В оккупированном Крыму поражены российский ЗРК С-400, 2 истребителя МиГ-31 и склад топлива.