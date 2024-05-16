На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

В Украине на фоне нехватки электроэнергии сегодня снова возможны отключения, ограничения для промышленности планируются с 16 часов, уже привлечена аварийная помощь из ЕС, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки, как сообщается, потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Также вчера в дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше - получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

"Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

В четверг с 00:00 до 9:00 во всех регионах, кроме Херсонской области, как указано, применялись ограничения промышленных потребителей. "Эти ограничения будут применяться и вечером - с 16:00 до 24:00", - указали в Минэнерго.

Вчера вечером во всех регионах Украины, как отмечается, были введены аварийные отключения света. Около полуночи ограничения были отменены, однако снова экстренно применены в отдельных регионах (Днепропетровская область, Киев и Киевская область, Харьковская область).

Отключения возможны и в текущие сутки в период пиковой нагрузки - сообщили в Минэнерго.

"Чтобы избежать аварийных отключений, Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Важно уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)", - отметили в ведомстве.

Промышленных потребителей просят пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт.

Обесточивание

Вчера вечером в Киевской области отключалась одна из высоковольтных воздушных линий. Она выведена в аварийных ремонт, причина выясняется.

Сегодня утром в Ровенской области по технологическим причинам отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. Оно включено в работу, потребители не обесточивались.

За прошедшие сутки в Днепропетровской области по технологическим причинам отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточилась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители. Всех запитали.

Чрезвычайные ситуации

В Донецкой области во время обесточивания шахты произошло нарушение в работе вентиляционного оборудования. На поверхность были выведены 124 работника. Электроснабжение шахты и работа вентиляционного оборудования восстановлена.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,33 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 23 488 МВт-ч. Экспорта не предвидится.