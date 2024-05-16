На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  13584 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  34812 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  134119 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139480 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149726 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167182 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139814 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  158168 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153565 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131453 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

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11 мая 2024, 08:40  •  382529 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  423078 просмотра

На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Украина столкнулась с перебоями в электроснабжении из-за дефицита электроэнергии, с ограничениями в промышленности, запланированными на сегодня с 16:00, и обратилась к ЕС с просьбой об экстренной помощи.

Общество •   •  10729 просмотра
На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

СБУ: задержали агента фсб, который помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковскую область

Служба безопасности Украины задержала 18-летнего харьковчанина, который подозревается в том, что был агентом фсб и собирал разведывательные данные, чтобы помочь спланировать новое наступление россиян в регионе.

Война •   •  10868 просмотра
СБУ: задержали агента фсб, который помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковскую область

Си Цзиньпин и путин подписали заявление об углублении отношений

путин и Си подписали совместное заявление, в котором определили новые масштабные задачи и долгосрочные перспективы углубления всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между россией и Китаем.

Новости Мира •   •  10586 просмотра
Си Цзиньпин и путин подписали заявление об углублении отношений

Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger после ссоры с топ-менеджером - Reuters

Миллиардер Элон Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger, из 500 человек, после спора с ее руководителем по поводу дальнейших сокращений, но с тех пор начал постепенно нанимать новых сотрудников.

Новости Мира •   •  11836 просмотра
Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger после ссоры с топ-менеджером - Reuters

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и дронами: 97 взрывов

Российские войска атаковали пограничье Черниговской области из разных видов оружия, вызвав 97 взрывов и пожаров в домохозяйствах, но сообщений о погибших или раненых не поступало.

Война •   •  14301 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и дронами: 97 взрывов

С начала полномасштабного вторжения иностранцы открыли более 2,6 компаний в Украине: из каких стран бизнесменов больше всего

С начала полномасштабного вторжения в Украину иностранцами было основано 2652 компании, самыми активными инвесторами стали граждане Турции, Узбекистана, Польши и США.

Экономика •   •  12060 просмотра
С начала полномасштабного вторжения иностранцы открыли более 2,6 компаний в Украине: из каких стран бизнесменов больше всего

В ПЦУ рассказали, какую символику имеют вышиванки священнослужителей

Украинская Православная Церковь объясняет символику цветов, узоров и элементов священнических облачений, где каждая деталь имеет собственное значение, укорененное в традиции, и представляет такие понятия, как Святая Троица, Христова вера и божественная мудрость.

Общество •   •  12105 просмотра
В ПЦУ рассказали, какую символику имеют вышиванки священнослужителей

В северной части Волчанска и городе Силы обороны не дают оккупантам закрепиться

Украинские военные не дают российским оккупантам закрепиться в северной части города Волчанск, прочесывают здания и наносят огневые удары по противнику для стабилизации ситуации.

Война •   •  14356 просмотра
В северной части Волчанска и городе Силы обороны не дают оккупантам закрепиться

Украли 25 млн долларов в криптовалюте за 12 секунд: в США судят двух братьев

Два брата-выпускника Массачусетского технологического института украли криптовалюту Ethereum на сумму 25 миллионов долларов всего за 12 секунд с помощью сложной схемы, и теперь им грозит более 20 лет заключения за мошенничество и отмывание денег.

Новости Мира •   •  12156 просмотра
Украли 25 млн долларов в криптовалюте за 12 секунд: в США судят двух братьев

В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ

В оккупированном Крыму поражены российский ЗРК С-400, 2 истребителя МиГ-31 и склад топлива.

Война •   •  21273 просмотра
В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ