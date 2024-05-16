На следующей неделе ситуация с электроснабжением может быть действительно значительно легче - Укрэнерго

В течение года возможны периодические отключения электроэнергии из-за дефицита, но ситуация может улучшиться с изменением погоды. Об этом рассказал Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, передает УНН.

В течение длительного периода времени - весной, летом и зимой - у нас будут периоды дефицита электроэнергии, когда придется прибегать к отключению потребителей. Это не будет происходить ежедневно. Например, ситуация на следующей неделе может значительно улучшиться по сравнению с этой неделей, что будет связано с изменением погодных условий. Однако, время от времени нам, как операторам энергосистемы, придется использовать отключение потребителей как последний инструмент для сбалансирования системы. - говорит глава НЭК "Укрэнерго".

Кудрицкий отметил, что для избежания рисков отключения энергоснабжения необходимо:

во-первых, восстановить работу поврежденных электростанций, что может занять время от недель до лет;

во-вторых, нужно время для разработки и внедрения новой, децентрализованной генерации, которая будет более надежной и устойчивой к атакам.



Напомним,

Начавшиеся день назад ограничения электроэнергии в Украине могут действовать до августа из-за различных факторов, с улучшением в августе-сентябре, сообщил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета «Укрэнерго».